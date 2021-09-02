صحة ورشاقة

كورونا في الإمارات.. صفر وفيات

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 250,240 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد إصابات فيروس المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 720,330 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة 2043 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1511 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 708,155 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا