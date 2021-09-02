كورونا في الإمارات.. صفر وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 250,240 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 720,330 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة 2043 حالة.



‌‎ وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1511 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 708,155 حالة.