شكرا لقرائتكم خبر عن موقع طبى أمريكى:الجرعة المعززة للقاح فايزر توفر حماية إضافية ضد عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط فريق من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية الضوء مؤخرًا على أهمية جرعة معززة ثالثة من لقاح فيروس كورونا من فايزر في تحقيق حماية إضافية ضد فيروس كورونا، وفقا للدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv *.

ووفقا لتقرير موقع " نيوز ميديكال"، فأن غالبية اللقاحات المتاحة ، بما في ذلك اللقاحات القائمة على mRNA التي طورتها شركة Pfizer / BioNTech و Moderna ، تتبع نظام جرعتين يتم إعطاؤه عن طريق الحقن العضلي في فترة زمنية محددة.

في الدراسة الحالية، قام العلماء بفحص فعالية جرعة معززة ثالثة من لقاح فايزر بالمقارنة مع نظام الجرعتين الأصلي، بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بجمع جميع المعلومات المتعلقة باللقاح.



جرعة معززة من فايزر

على وجه التحديد ، قاموا بتقييم الفائدة الهامشية للجرعة الثالثة باستخدام نهجين تكميليين: تصميم سلبي للاختبار وتصميم مطابق للتحكم في الحالة، يشمل التصميم السلبي للحالة الأفراد الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية لـ كورونا كـ "حالات" والأفراد الذين لديهم نتيجة اختبار سلبية كـ "عناصر تحكم".

في تصميم الحالات والشواهد المتطابق ، تم تعريف "الحالات" على أنها أفراد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بعد بدء برامج التطعيم بالجرعة الثالثة في 1 أغسطس 2021. لم يكن لدى هؤلاء الأفراد تاريخ مؤكد مختبريًا عدوى كورونا وتلقيت جرعتين على الأقل من اللقاح. في هذا التصميم ، تم تحديد عناصر التحكم المتطابقة من المجتمع بأكمله.

من بين الأفراد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح وتم اختبارهم لفيروس كورونا ، أظهر حوالي 5.6 ٪ نتيجة اختبار إيجابية، في المقابل ، فإن 3.6٪ فقط من الأفراد الذين تلقوا الجرعة المنشطة الثالثة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

كشفت الدراسة أن الجرعة المنشطة الثالثة للقاح BNT162b2 توفر حماية إضافية ضد عدوى كورونا. علاوة على ذلك ، يزداد مستوى الحماية الذي توفره الجرعة الثالثة تدريجيًا بمرور الوقت ، ويصل إلى أعلى مستوى بعد حوالي أسبوعين من تناوله.

منذ أن تم تقديم برنامج التطعيم المعزز مؤخرًا فقط ، لم تتمكن الدراسة من توفير الفعالية طويلة المدى لجرعة اللقاح الثالثة. علاوة على ذلك ، لم يتم تناول فعالية الجرعة الثالثة ضد COVID-19 الشديدة في الدراسة.

بشكل عام ، تسلط الدراسة الضوء على أهمية جرعة ثالثة من اللقاح في مواجهة ضعف مناعة اللقاح.