شكرا لقرائتكم خبر عن "BBC": لقاحات فيروس كورونا تقلل من خطر الإصابة والعدوى طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيربحث بقيادة أطباء من كلية King's College London إلى أن التطعيم الكامل ضد كورونا لا يقلل فقط من خطر الإصابة به ، ولكن أيضًا من تحول العدوى إلى كورونا طويلة المدى.

ووفقا لتقريرشبكة " بى بى سى" ، يظهرأنه في أقلية من الأشخاص الذين يصابون بـ كورونا على الرغم من مرتين، تقل احتمالات ظهور الأعراض لمدة تزيد عن أربعة أسابيع بنسبة 50 ٪، هذا بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

يتعافى العديد من الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا في غضون 4 أسابيع ، لكن البعض لديهم أعراض تستمرأوتتطور لأسابيع وشهور بعد الإصابة الأولية، وتُعرف أحيانًا باسم Long Covid، ويمكن أن يحدث بعد أن يعاني الناس حتى من أعراض فيروس كورونا الخفيفة.



أعراض كورونا الطويلة

يقول الباحثون، الذين نُشر عملهم في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، إنه من الواضح أن اللقاحات تنقذ الأرواح وتقي من الأمراض الخطيرة ، لكن تأثير اللقاحات على الإصابة بمرض طويل الأمد كان أقل تأكيدًا.

قاموا بتحليل البيانات التي تم جمعها من تطبيق Zoe Covid Study في المملكة المتحدة، والذي يتتبع الأعراض واللقاحات والاختبارات التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا للأشخاص.

وهذا يعني أنه بين (ديسمبر) 2020 ويوليو، تم تتبع الحالة الصحية لأكثر من 1.2 مليون بالغ تلقوا ضربة واحدة من فيروس كورونا و 971،504 تلقوا جرعتين في ذلك الإطار الزمني.

قال 0.2٪ فقط من الأشخاص الذين خضعوا لعملية التطعيم المزدوجة إنهم أصيبوا بعدوى كورونا بعد التطعيم (2370 حالة)، ومن بين 592 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل بفيروس كورونا الذين استمروا في تقديم البيانات لأكثرمن شهر، استمر 31 (5 ٪) في المعاناة بأعراض كورونا لفترة طويلة (يُعرّف بأنه مرض يستمر 28 يومًا أو أكثر بعد اختبار إيجابي)

وقالت الدكتورة كلير ستيفز ، كبيرة الباحثين ، إن الأشخاص المعرضين لخطر متزايد يحتاجون إلى إعطائهم الأولوية للحصول على لقاحات معززة.

وأضافت: "فيما يتعلق بعبء فيروس وكرونا الطويل، فمن الأخبار السارة أن بحثنا وجد أن الحصول على لقاح مزدوج يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالفيروس ، وإذا حدث ذلك ، فإن الأعراض طويلة الأمد".