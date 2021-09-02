شكرا لقرائتكم رجل حير العلماء.. فعل شيئا لم يتصوره أحد على الإطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حيّر رجل العلماء في ألمانيا لقدرته على التحكم بحدقتي عينيه عندما يريد، في سابقة لم تحدث من قبل في عالم الطب.

فقد تمكن طالب يبلغ من العمر 23 عاماً تصغير وتوسيع حدقتي عينيه عند الطلب، وفقا لمجلة "Live Science".

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وعندما كان يبلغ من العمر 15 أو 16 عاماً، أدرك الشاب أنه يستطيع تغيير حجم حدقة عينه، ففي البداية، كان يغير حجم بؤبؤ عينه من خلال التركيز أمام أو خلف شيء ما، ولكن مع الممارسة، تعلم كيفية القيام بذلك دون التركيز على الأشياء.

تغيير حجم البؤبؤ

وأخبر الباحثين أنه لتغيير حجم بؤبؤ العين، كل ما عليه فعله هو التركيز على العين، وهذا ما يجعله يختلف عن الأشخاص الآخرين الذين أظهروا القدرة على تغيير حجم بؤبؤ العين، وفق الموقع.

شبكية العين (آيستوك)

وتعمل عضلتان متعارضتان صغيرتان في العين بمثابة محركي دمى لكل حدقة، إذ تعملان على توسيعهما أو تضخيمهما في بيئة مظلمة للسماح بدخول المزيد من الضوء وتقليصهما في بيئة مشرقة للحد من كمية الضوء التي تتدفق.

وكان يُعتقد أن هذه العملية تلقائية تماما عندما تدخل غرفة مظلمة، إذ لا يتعين عليك إخبار الحدقة بوعي بتغيير الحجم. ويمكن للحدقة أيضاً تغيير الحجم استجابة لعوامل أخرى، مثل زيادة الإثارة.

كذلك، عرف سابقاً أن بعض الأشخاص يمكنهم تغيير حجم بؤبؤ العين عند الرغبة، ولكن باستخدام طرق غير مباشرة.