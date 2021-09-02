شكرا لقرائتكم فيروس كورونا متحور "مو" الأحدث شغل العالم.. هل يقاوم فعلا اللقاحات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن ضجت الدنيا بنسخة جديدة من متحورات كورونا، أعلنت منظمة الصحّة العالمية أنها تراقب هذا المتحور المستجد الذي أطلق عليه اسم "مو"، مشددة على وجوب مراقبته.

فيما أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمةالعالمية لـ"العربية.نت" أن "مو" هو أحدث تحور من السلالة الأصلية لكوفيد-19، وتم تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، وليس مثيراً للقلق مثل ألفا أو دلتا.

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مو واللقاحات

كما أشار إلى أنه اكتشف في كولومبيا خلال شهر يناير من هذا العام، ولاحقا أبلغت عدة دول في الأميركتين وأوروبا عن حالات إصابة به.

أما عن تأثير المتحور الجديد على فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتداولة حالياً، فأكد أن الصورة ليست واضحة بعد، مضيفا أن هذا من بين المعلومات التي تسعى المنظمة العالمية إلى دراستها.

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إلى ذلك، لفت إلى أن هذا الضيف المستجد يتميز بعدة طفرات ونتوءات قد تؤثر على صفاته، مشيرا إلى أن منظمة الصحة ما زالت تدرس عن كثب المعلومات الوبائية والمخبرية المتاحة لتقييم أثر تلك الطفرات على سلوك المتحور مو.

يذكر أن المنظمة العالمية كانت أشارت أمس الأربعاء إلى أن لدى هذا المتحوّر طفرات يمكن أن تنطوي على خطر "هروب مناعي"، أي احتمال مقاومة اللّقاحات، ما يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل.