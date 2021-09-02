شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة لزيادة معدل الحرق لديك .. استيقظ مبكرًا وأضف البروتين فى كل وجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمثيل الغذائي هو مصطلح يصف جميع التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم وهى مهمة جدًا لعمل الجسم بكفاءة، وهى معروفة أيضًا باسم "معدل الأيض" الذى يشير إلى عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، وكلما زاد معدل الأيض زاد حرق السعرات الحرارية وهو ما يساعد في فقدان الوزن بفاعلية كما يمنحك نشاطًا لإنجاز مهامك طوال اليوم، وهناك طرق سهلة لزيادة التمثيل الغذائي لديك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 طرق سهلة لزيادة معدل التمثيل الغذائي لديك: ابدأ يومك مبكرًا

لبدء اليوم بشكل صحي، احصل على ليلة نوم هانئة لمدة تتراوح من 7-8 ساعات على الأقل، حيث يرتبط النوم الجيد بفرص أكبر لفقدان الوزن بنجاح، ويمكنك القيام بتمارين الإطالة في الصباح وقبل تناول وجبة الإفطار للحفاظ على صحتك.



استيقظ مبكرا

حافظ على نشاطك أثناء العمل

معظم الناس يشغلون وظائف مكتبية ولكن يجب البقاء نشطًا في العمل من أجل الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي، فإذا كنت تعمل في وظيفة مستقرة، خذ فترات راحة قصيرة من أجل الحركة لأنها ليست مفيدة فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا في زيادة إنتاجك وقدرتك على التركيز في العمل.

تناول وجبة مغذية في الغداء، والتي تشمل البروتين ومكونات أخرى معززة لعملية التمثيل الغذائي، تجنب تناول وجبات خفيفة مثل الشيبسى أو الشوكولاتة أو الكعك أوالحلوى.



مارس حركات منتظمة أثناء ساعات العمل

تناول الطعام بذكاء

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، مثل الأطعمة الغنية بالبروتينات فهى أكثر صعوبة في الهضم وتدعم نمو كتلة العضلات إذا كنت تمارس تمارين القوة.

تحتاج الألياف أيضًا إلى أن تمضغ بقوة أكبر وتستهلك الطاقة لتتحلل، تعد إضافة التوابل إلى طعامك طريقة أخرى لزيادة درجة حرارة الجسم قليلاً لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

ويمكن أن يساعد الجمع بين الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لساعات طويلة.

ممارسة الرياضة

لا شك أن ممارسة الرياضة هي الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة معدل التمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي التمرين المكثف إلى زيادة سرعة محرك التمثيل الغذائي لديك لساعات حتى بعد الجلسة التمرين.

تمارين المقاومة التي تساعد في بناء العضلات مفيدة في تعزيز الأيض على المدى الطويل، حتى التدريبات الأساسية تساعد في حرق السعرات الحرارية.



البروتين

أضف البروتين في كل وجبة

الأطعمة الغنية بالبروتين تزيد من معدل التمثيل الغذائي، كما يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، حيث وجدت دراسة أنه من المرجح أن يأكل الناس 441 سعرة حرارية أقل فى اليوم عندما يشكل البروتين 30% من نظامهم الغذائي.