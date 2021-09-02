أفضل 8 أنواع من الأطعمة غنية بهرمون الاستروجين

بيروت - نادين محمد -

أفضل 8 أنواع من الأطعمة غنية بهرمون الأستروجين يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي مع تقدم المرأة في سن اليأس، تبدأ مستويات هرمون البروجسترون والتستوستيرون والأستروجين في الانخفاض، وهذا التراجع يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. إليك بعض الأطعمة الغنية بهرمون الأستروجين.

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تعتبر بذور الكتان من أفضل مصادر هرمون الأستروجين، وتحتل المرتبة الأولى في قائمة الأطعمة التي تحتوي على الأستروجين النباتي. تسمى أيضاً بذور الكتان بصرف النظر عن احتوائها على الأستروجين، فهي أيضاً مصدر غني بالألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

تحتوي بذور السمسم على هرمونات تساعد على موازنة مستويات الأستروجين في جسم المرأة. كما أنها غنية بالألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن.

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3. فول الصويا

فول الصويا هو واحد من أعلى الأطعمة التي تحتوي على هرمون الأستروجين، ومن الأفضل الاستمتاع بفول الصويا المحمص، فبصرف النظر عن الأستروجين، فإن فول الصويا يحتوي أيضاً على جرعة صحية من العناصر الغذائية.

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4. حليب الصويا

حليب الصويا يساعد في توفير الراحة من مشاكل الدورة الشهرية مثل التشنجات أو الألم عن طريق استعادة مستويات هرمون الأستروجين في الجسم.

5. الفستق

يحتوي الفستق على أعلى كمية من هرمون الأستروجين ومن الأفضل الاستمتاع بها نيئة أو محمصة.

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الجوز من أصح المكسرات. فهو غني بهرمون الأستروجين وكذلك البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية.

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يعد الفول السوداني أحد أكثر المكسرات شيوعاً، وهو مصدر جيد للاستروجين، يمكن أن يؤكل نيئاً أو مطحوناً في زبدة الفول السوداني.

8. الخوخ

غني بالأستروجين الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية. يقال أيضاً إن الخوخ يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

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