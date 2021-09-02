شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية روسية تنصح بتناول البيض في وجبة الإفطار لتحفيز خلايا المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز المخ.



البيض يحفز المخ

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه يصعب على الجسم بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة، العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل، لذلك هو بحاجة إلى مساعدة.



البيض والفطار

ووفقا لها، يمكن تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وأضافت، "يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة، موضحا إنها مواد "منشطة" للجهاز العصبي بكامله، فمن دونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي، لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء".

وتنصح الخبيرة، بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على "تحفيز" الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.



البيض على مائدة افطارك

وقالت، "هناك أطعمة تؤثر إيجابيا في الوظائف الإدراكية للدماغ، والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض، لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين، ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية، أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله، ويساعد على ايجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح، لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صحيح.