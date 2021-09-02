شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من ارتفاع ضغط الدم بدايت "داش".. منخفض السكر والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكثير من الأشخاص، ويمكن أن تؤدي هذه الشكوى الشائعة إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية، ويمكن لاتباع نظام "DASH" الغذائي أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم، ولكن ما هي الأطعمة التي يجب عليك الامتناع عنها؟، هو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والتحكم بمستوياته وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عنه عن طريق إتباع نظام غذائى صحى، وتصنف حمية "داش" كأحد الأنظمة الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم.

تعتمد حمية "داش" الغذائية على 4 مبادئ رئيسية:

تناول المزيد من الفواكه والخضروات

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول

تناول المزيد من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات

الاعتدال في استهلاك الملح والحلويات واللحوم الحمراء، حيث يوصى نظام "داش" باستهلاك ما لا يزيد عن ملعقة صغيرة من الملح يوميًا.

ولا يقترح نظام "داش الغذائي" أطعمة أو وجبات معينة لتلتزم بها، بل يقترح بدلًا من ذلك حصص مجموعات الطعام المختلفة التي يجب أن تتناولها، فهو نظام أشبه بتبني شامل لنمط حياة أكثر صحة، حيث يشجع الناس على تبديل الخيارات غير الصحية بمزيد من الأطعمة الكاملة والطبيعية.



حمية داش

يقترح نظام "داش" أيضًا تحديد الحد اليومي من السعرات الحرارية، والمقدار الموصى بتناوله، مثل:

الحبوب: 7 إلى 8 حصص يومية، شريحة من خبز الحبوب الكاملة، أو حصة من المكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

الخضروات: يوصى بتناول جميع الخضروات من 4 إلى 5 حصص يومية، وكذلك الخضروات المطبوخة ولكن تأكد من عدم استخدام الكثير من الدهون أو الزيت.

الفواكه: يسمح بتناول كل الفواكه من 4 إلى 5 حصص يومية.

منتجات الألبان قليلة الدسم: يوصى بحصتان إلى ثلاثة يوميًا منها فقد تكون وجبة خفيفة أو وجبة إفطار رائعة.

اللحوم والدواجن والأسماك: حصتان أو أقل يوميًا، حاول اختيار قطع اللحم الخالية من الدهون.

المكسرات والبذور: 4 إلى 5 حصص في الأسبوع، بما في ذلك جميع أنواع المكسرات طالما أنها غير مملحة والبذور والفاصوليا والعدس.

الدهون والزيوت: حصتان إلى ثلاثة يوميًا، ويوصى هذا النظام الالتزام بالزيوت النباتية.



البسكويت محظور فى حمية داش

ولأن نظام "داش" الغذائي يقوم على الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح، فهناك أطعمة يجب تجنبها:

الحلويات

البسكويت

المكسرات المملحة

المشروبات الغازية والسكرية الأخرى

المعجنات

بعض تتبيلات السلطات التي قد تحتوى على كميات عالية من الزيوت والملح

الجبن كاملة الدسم

اللحوم المصنعة