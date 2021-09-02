علاج الاملاح والنقرس

بيروت - نادين محمد -



هل يسبب لك النقرس ألمًا ربما لا تنامين بسببه؟. تحتاجين إلى إيجاد حل دائم أو طويل الأمد لهذه المشكلة الخطيرة. وأحد أفضل الحلول هو متابعة ما تأكليه.

نظرًا لأن النقرس ناتج عن التراكم المفرط لحمض البوليك ، فإن اتباع نظام غذائي مناسب منخفض حمض البوليك لن يساعد فقط الأدوية ، بل يمنحك أيضًا راحة دائمة.لكن قبل الحديث عن العلاج علينا أن تعرف أكثر عن مشكلة النقرس والأملاح .

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ما هو النقرس؟

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النقرس هو اضطراب التهابي مؤلم في المفاصل ينجم عن اضطراب التمثيل الغذائي. يحدث بسبب فرط تراكم حمض اليوريك أو بلورات حمض اليوريك أحادي الصوديوم (MSU) في السائل الزليلي . السائل الزليلي هو سائل موجود بين جميع المفاصل يعمل كمواد تشحيم. حمض اليوريك هو ناتج نفايات مواد كيميائية تسمى البيورينات. يحدث التراكم المفرط لحمض البوليك عندما تفشل الكلى في إفراز هذه النفايات بشكل فعال.



لا تعني زيادة مستويات حمض اليوريك أنك قد أصبت بالنقرس. عندما يصل حمض اليوريك في الدم إلى (أعلى من 9 مل / ديسيلتر) ، تترسب بلورات MSU في المفاصل ( 2 ).

في بعض الحالات ، يحدث أيضًا عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الإنزيمات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي لحمض البوليك. بسبب زيادة مستويات حمض البوليك ، يصبح السائل الزليلي أقل فاعلية في ترطيب المفاصل. هذا يسبب الاحتكاك ويؤدي إلى التهاب وتورم وألم لا يطاق. تصبح المفاصل حساسة وربما حمراء.

كيف يساعد النظام الغذائي منخفض حمض اليوريك في النقرس؟

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حمض اليوريك هو نفايات البيورينات الموجودة في العديد من الأطعمة ، مثل المأكولات البحرية ، والدواجن ، واللحوم ، وغيرها. من الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من البيورينات أو الحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالبيورينات. سيعطي هذا جسمك وقتًا كافيًا للتخلص من حمض البوليك من النظام وخفض مستويات حمض البوليك في الدم والسائل الزليلي. وهذا بدوره سيقلل الاحتكاك بين العظام ويخفف الالتهاب والتورم.

نصائح للتخفيف من مشكلة الأملاح و النقرس: .

إذا كنت تتناولين طعامًا صعب الإرضاء أو لديك حساسية تجاه أي من الأطعمة المدرجة في خطة النظام الغذائي ، فإليك الأطعمة التي يمكنك استبدالها بها.

1.خل التفاح على الرغم من أنه لا يرتبط مباشرة بخفض أعراض النقرس ، يمكن أن يساعد في تخسيس الوزن وزيادة معدل الأيض ، وهو أمر ضروري إذا كنت تعاني من النقرس، احرصي دائمًا على تناول كمية كافية من الماء معه للحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني.

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2. تناولي وجبة فطور صحية ومتوازنة قبل الخروج لتحافظ على مستويات طاقتك مرتفعة. نظرًا لأن الكرز هو الفاكهة المفضلة لعلاج النقرس ، تناولي نصف كوب من الكرز كوجبة خفيفة في الصباح مع وجبة خفيفة.

3.الشاي الأخضر رائعًا لتناول وجبة خفيفة في المساء لأنه يساعد على التخلص من جذور الأكسجين الضارة ويقلل من الالتهابات . إذا لم يكن الشاي الأخضر ، فإن كوب من عصير الكرز الطازج أو عصير الأناناس مفيد لتقليل الالتهاب. لا مكانع من تناول قطعة من الدجاج معتدلة على العشاء.

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4.البطاطس مفيدة لك ، لكن احرصي على عدم استخدام الكريمة كاملة الدسم لتحضير البطاطس المهروسة. يُسمح بتناول كل من السبانخ والمعكرونة .

تمارين لعلاج النقرس:

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يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تفاقم النقرس. وبالتالي ، يجب عليك تضمين تمارين ملائمة لمرض النقرس. تأكدي من استشارة طبيبك قبل البدء في التمرين. هنا هو ما يمكنك القيام به.

ركوب الدراجات

المشي

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سباحة

صعود الدرج

الرقص

تدريب القوة

يوجا

يحتاج بعض الأشخاص إلى تغذية إضافية بصرف النظر عن تناول الأطعمة منخفضة حمض البوليك. لهذا السبب ، نوصيك بأخذ دعم المكملات والعلاجات الأخرى لتقليل الالتهاب.

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