رجيم المناسبات السعيدة لانقاص 3 كيلوغرامات في أسبوع 

بيروت - نادين محمد - من المفيد اتباع برنامج رجيم المناسبات السعيدة لأنه يساعد البنات على انقاص عدد كبير من الكيلوغرامات الزائدة والحصول على اجمل اطلالة قبل حلول الموعد المنتظر. ومن الممكن تطبيق هذا البرنامج لمدة اسبوع وهو سهل جداً ولا يسبب الشعور بالحرمان. إذاً هذه القواعد التي يجب الالتزام بها في حال اخذ قرار اعتماد برنامج رجيم المناسبات السعيدة لتخسيس الوزن.

رجيم المناسبات



من اجل تطبيق برنامج رجيم المناسبات السعيدة لانقاص الوزن الزائد، يجب اولاً التعرف على بعض القواعد ومنها الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والاطعمة المقلية وتلك الجاهزة الدسمة. وفي المقابل من الضروري التركيز على اكل الخضار الغنية بالمغذيات والالياف. كذلك من المهم جداً ان تتم ممارسة التمارين الرياضية التي تساهم في تعزيز عملية الايض وفي تكوين الكتلة العضلية.

الاثنين

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حبتا فاكهة موسمية مثل التفاح والاجاص.

الغداء. طبق كبير من السلطة مع قطعة متوسطة الحجم من الدجاج أو اللحم المشوي والمتبل بملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مخفوقتان، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الثلثاء

الفطور. يمكن لهذه الوجبة تحضير مخفوق يحتوي على الجزر والبرتقال، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة مع القليل من بذور الموسلي.

الغداء. يمكن تناول سلطة تحتوي على الحمص والبصل الاحمر والطماطم الكرزية والفليفلة المشوية وبذور الكينوا مع القليل من عصير الليمون.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مثل الجزر والبطاطا واللوبياء مع القليل من الخردل.

الاربعاء

الفطور. كوب من مخفوق يحتوي على الفواكه والخضار المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء، قبضة من اللوز والكاجو النيئ.

الغداء. طبق كبير من سلطة الخضار، بيضتان مسلوقتان من دون ملح. ومن الممكن تناول ثمرة تفاح.

العشاء. كوب من الفواكه الحمراء مثل التوت والفراولة.

الخميس

الفطور. كوب من عصير الافوكادو والتفاح والموز، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. طبق من شوربة محضرة من دون مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. كوب من حليب اللوز، طبق كبير من شوربة الخضارالمصنوعة من دون دسم مع القليل من صلصة الصويا.

الجمعة

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطع من الافوكادو والطماطم مع القليل من الخل البلسمي، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. طبق صغيرة من الارز البني المطهو على البخار، حبتان من الفاكهة.

العشاء. طبق من سلطة الفاكهة مع كوب من عصير البرتقال الطازج.

السبت

من المهم في هذا اليوم التركيز على تناول الخضار والفاكهة. ومن الضروري اضافة البروتينات الى وجبة الغذاء. ولهذا ينصح بتناول السمك او البيض. ويجب تناول وجبة خفيفة مساء. اما في حال الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات فمن المكن تناول حصة من الفاكهة.

الاحد

في هذا اليوم يمكن تكرار تطبيق برنامج يوم السبت. ويسمح اثناء الوجبات الخفيفة بتناول القليل من الجوز او اللوز او الفاكهة. وفي نهاية اسبوع رجيم المناسبات السعيدة يمكن خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات.



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