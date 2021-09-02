شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات عسر هضم الدهون؟ وكيف يمكن علاجها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اعتقادا عاما بأن تناول الدهون يسبب السمنة ويعرضك للإصابة بأمراض القلب، ولكن الواقع مختلف تمامًا، حيث تعد الدهون واحدة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بأنشطته اليومية مثل البروتينات والكربوهيدرات، وتحتوي جميع الأطعمة التي تتناولها يوميًا على كمية من الدهون، الفرق هو أن بعضها صحي وأخر غير صحى وقد يسبب العديد من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى.

ولكي تعمل الأعضاء الداخلية بكفاءة، لا تحتاج فقط إلى تناول الدهون الصحية، ولكن يجب أن يكون جسمك قادرًا على هضمها، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هي عملية هضم الدهون؟

تبدأ عملية الهضم بمجرد أن نبدأ بتناول الطعام، حيث يبدأ اللعاب والإنزيمات الموجودة في أفواهنا في تكسير الطعام بحيث يمكن امتصاصها بسهولة عندما تصل إلى القولون.

الدهون ليست قابلة للذوبان في الماء، وهذا يعني أن الماء لا يستطيع امتصاصها أو تكسيرها، لذلك ينتج الجسم بعض الإنزيمات الخاصة لتفكيك الدهون، وفى المعدة، تتكثف عملية الهضم ويتم تحويل 30% من الدهون إلى دهون ثنائية وأحماض دهنية في غضون 2-4 ساعات بعد تناول الوجبة، من هناك يتم تكسيرها، وتمتصها الخلايا وتطلقها في مجرى الدم.

ويمكن إعاقة هضم الدهون بسبب العديد من الحالات، مثل اضطرابات الكبد ومتلازمة الأمعاء الدقيقة.



حموضة المعدة

ما هي علامات عدم امتصاص الجسم للدهون بكفاءة؟ الحموضة المعوية

نميل إلى الشعور بالحموضة المعوية بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الزيتية، ولكن إذا كنت تعاني من حرقة المعدة حتى بعد تناول طعام صحي، فقد تكون علامة على عسر هضم الدهون.



الم القفص الصدى

ألم أسفل القفص الصدري

عندما يواجه الجسم صعوبة في إنتاج إنزيمات خاصة لازمة لهضم الدهون، فقد تشعر بالألم أسفل القفص الصدري، يحدث ذلك بسبب تراكم الغازات والالتهابات، ويستمر الألم عادة لمدة 30 إلى 40 دقيقة بعد تناول الأطعمة الدهنية.



مشاكل البشرة

مشاكل الجلد

الجلد الباهت والجاف الذى يستغرق وقتًا للشفاء هو علامة واضحة على عسر الهضم بسبب الدهون، حيث أن البشرة عبارة عن حاجز دهني غير قابل للذوبان في الماء يحمي أعضائنا الداخلية من العالم الخارجي، وحتى تقوم بعملها بشكل صحيح تحتاج البشرة إلى تلك الدهون، لذلك فغن نقصها يجعل بشرتك تبدو جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة مما يؤدي إلى ظهور ندبات بسهولة.

الشعور بنقص الطاقة

تتطلب أجسامنا أيضًا الدهون لإنتاج الطاقة تمامًا مثل الكربوهيدرات، لذلك فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يجعل جسمك يحرق الدهون، وقتها أنت بحاجة لإضافة ما يكفي من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي للحفاظ على مستوى نشاطك ومدّ جسمك بالطاقة اللازمة طوال اليوم.



المكسرات دهون صحية

كيف يمكن تحسين هضم الدهون؟

مدى فعالية جسمك في هضم الدهون يمكن أن يؤثر على صحتك العامة، لذلك، للتأكد من أن جسمك يؤدي هذه المهمة بكفاءة، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

تناول الطعام باعتدال: حاول أن تتناول الدهون باعتدال، لذلك فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يعزز نمو البكتيريا في الأمعاء ويؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول الدهون الصحية: حاول تضمين المزيد من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي مثل المكسرات والفول والسمن والأسماك والبيض الغنية بالدهون الصحية، في نفس الوقت قلل من تناول الدهون المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.

علاج الحالات الصحية الأساسية: إذا كنت تعاني من أي ظروف صحية، من المهم علاج هذه الحالة خاصةً بالنسبة للأمراض التي تؤثر على عمل الكبد والجهاز الهضمي.