8 فوائد صحية غير متوقعه للصيام المتقطع

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية غير متوقعة لنظام لصيام المتقطع الغذائي لصحتك فهو ليس مفيداً لتخسيس الوزن فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضاً من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة إليك الفوائد الصحية للصيام المتقطع:

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قد يحدث مرض السكري إذا فشل الجسم في إنتاج الأنسولين (داء السكري من النوع 1) أو أصبح مقاوماً للأنسولين (داء السكري من النوع 2) و يعد الصيام المتقطع إستراتيجية فعالة لعكس مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 فيزيد الصيام المتقطع من نشاط الأنسولين حتى أضعاف ويقلل من مستويات السكر في الدم.

2.يحسن صحة القلب

يساعد الصيام المتقطع في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول الضار، وتقليل الدهون في البطن، وتقليل تركيز هرمون اللبتين (هرمون الجوع)، وتحسين مستوى الدهون في الدم.

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يصومون بشكل متقطع تقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، و يمكن أن يساعد الصيام المتقطع أيضاً في تحسين وظيفة القلب وإمكانية عكس اعتلال عضلة القلب في دراسات الفئران.

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3.يقلل الإجهاد التأكسدي

الصيام المتقطع يزيد من مستوى الجلوتاثيون والجينات التي تقلل الإجهاد التأكسدي ويمكن أن يساعد تقليل الإجهاد التأكسدي بدوره، في تحسين صحة القلب وخطر الإصابة بالأمراض .

4. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

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السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة، وأكدت الدراسات أن الصيام المتقطع دون تقليل تناول السعرات الحرارية هو إستراتيجية محتملة لعلاج السرطان والوقاية منه .

أظهرت النساء اللائي يصمن في الليل انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان الثدي، وخلصت دراسة أخرى إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد الناس على تحمل العلاج الكيميائي بشكل أفضل.

5. الصوم المتقطع يساعد في خفض ضغط الدم

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يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الوراثية الشائعة أو الأمراض غير المعدية المرتبطة بنمط الحياة. يساعد الصيام المتقطع على خفض ضغط الدم

أظهرت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 46 و 62 عاماً انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي كما ساعد الصيام المتقطع المقيّد بالوقت على خفض ضغط الدم لدى الرجال المصابين بـمقدمات السكري.

6. الصوم المتقطع يقلل من الالتهابات

الالتهاب هو الخطوة الأولى للشفاء. لكن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى السمنة والسكري والسرطان والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية وما إلى ذلك . الصيام المتقطع يزيد هرمون الأديبونكتين، وهو هرمون يقلل الالتهاب.

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الصيام المتقطع طريقة شائعة لمساعدة الناس على إنقاص الوزن، ويمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ومؤشر كتلة الجسم لدى بعض الأشخاص، وقد وجد أيضاً أنه يساعد في تقليل دهون البطن ( 45 ).

لقد وجد العلماء أن الصيام المتقطع يؤدي إلى انخفاض محيط الخصر مقارنة بنظم الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً مقيداً بالسعرات الحرارية.

8. الصيام المتقطع قد يحسن جودة النوم

عدم القدرة على النوم ليلاً أو البقاء نائماً (الأرق) هو اضطراب في النوم. يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ويؤثر على الصحة العقلية ( 49 ). أظهر الصيام المتقطع أنه يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ( 50 ).

خلصت دراسة إلى أن صيام رمضان يزيد من النوم أثناء النهار؛ وجد الباحثون أن الصيام يزيد من اليقظة، ولكنه يساعد أيضاً في زيادة وقت النوم.

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