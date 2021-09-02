صحة ورشاقة

لأول مرة منذ يونيو.. تراجع حالات النقل للمستشفيات بسبب كورونا في أمريكا

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محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

تراجعت حالات النقل للمستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أمريكا لأول مرة منذ أواخر يونيو، في إشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات ربما تكون قد وصلت إلى ذروتها، على الأقل في الوقت الحالي.

 

وانخفض المتوسط خلال سبعة أيام لحالات النقل للمستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد-19 بنسبة 4ر2% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 12280، وهو أول تراجع منذ 27 يونيو، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

 

يأتي التراجع على المستوى الوطني نتيجة تراجع الحالات في المناطق الساخنة بفلوريدا وتكساس وجنوبي البلاد.

 

وفي حين أن الموجة الأخيرة ربما تكون في حالة تراجع، إلا أنها أحبطت الآمال في أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت في تجاوز الوباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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