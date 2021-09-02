- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 641330 39383878
الهند 439020 32810845
البرازيل 580413 20776870
روسيا 364597 6937333
المملكة المتحدة 132535 6789581
فرنسا 114494 6765708
تركيا 56675 6387082
الأرجنتين 111812 5185620
إيران 108393 5025233
كولومبيا 124945 4909086.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 20878 1895459
36 - المغرب 12749 866968
38 - الأردن 10422 798091
43 - الإمارات 2041 718370
45 - تونس 23538 666168
47 - لبنان 8053 602266
50 - السعودية 8552 544634.