شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الخصوبة وارتفاع فرص الحمل.. اتبعى حمية البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة العقم أو تأخر الإنجاب سببها الرئيسي نوعية الطعام غير الصحي الذى يتناوله الزوج والزوجة، فأصبح العقم مشكلة منتشرة في الوقت الحاضر، وليس هناك شك في أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر، فخيارات الغذاء ونمط الحياة الصحي له تأثير على الصحة الإنجابية لكل من النساء والرجال.

وفي هذا السياق، أشار التقرير المنشور عبر موقع " thehealthsite"، إلى أنه يمكن للأطعمة الصحية أن تساعدك في تحقيق حلم الأمومة أو الأبوة، وأيضًا تعمل علي تحسين صحة الأمعاء، وتقلل من التوتر والقلق، وتعمل علي تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور خياتي روباني ، كبير خبراء التغذية في Balance Nutrition إن "النظام الغذائي أو ما تأكله يحدد صحتك أثناء الحمل وبعده، وهو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها ضمان ولادة طفل صحى".

وأضاف، أن إتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والدهون الصحية تساعد علي تمتع الطفل بصحة جيدة، ولذا فالخيار الصحي لها هو حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

تعتمد حمية البحر الأبيض المتوسط ​​على الوجبات التقليدية الصحية، التى تشمل الأسماك، والمأكولات البحرية، وزيت الزيتون، ومنتجات الألبان، والفواكه، والبقوليات، والخضروات، وجميعها أطعمة تعزز الخصوبة، فهذا النظام يحد من استهلاك اللحوم الحمراء والحلويات وينصح بتناولها مرة واحدة في الأسبوع، أما اللحوم البيضاء والمأكولات البحرية والأسماك والبيض والزبادي والجبن يتم تناولها مرتين أسبوعيًا، والفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والمكسرات والبقوليات يمكنك تناولها يوميا.

وأكد التقرير، أن حمية البحر الأبيض المتوسط تساهم بشكل كبير تحد من تناول الأطعمة المصنعة، والحلويات مرتفعة السكريات.

فيما يلي يقدم التقرير بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها في حمية البحر المتوسط وتعمل علي ارتفاع نسبة الخصوبة، ومنها:

-المحار.

-عين الجمل.

-الأسماك.

-زيت الزيتون.

-الطماطم.

ولزيادة الخصوبة ، ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية، والسكريات، والخبز الأبيض، والأرز والبطاطس، الدهون المحولة والمصنعة.

وفي حالة الحمل، يجب علي المرأة اتباع أيضا حمية البحر المتوسط، وتكون عن طريقة التالي:

-تناول نصف طبق سلطة خضراء المضاف إليها زيت الزيتون و المكسرات.

-ربع الطبق يحتوي على بروتين مثل البيض ، أو السمك ، أو الدجاج.

-الربع الأخير بحبوب كاملة مثل لأرز البني.