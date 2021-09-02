شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد لمشروب القرفة بالعسل أبرزها التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرفة من التوابل الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وهذا وفقًا للعديد من التقارير الطبية التي أكدت أنها غنية بمركبات مضادات الأكسدة التي ترفع الجهاز المناعي، وتساهم في علاج العديد من الأمراض.

أما العسل الأبيض ففيه شفاء للناس، نعم هذا الأمر حقيقي فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها المناعية، ولذا ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت مشروب القرفة بالعسل يوميًا؟.. يجيب على هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " healthline و foodeatsafe "، ومنها:

- التخلص من الوزن الزائد:

مشروب العسل والقرفة يساهم في التخلص من الوزن الزائد، ولكن التقرير يؤكد علي ضرورة تناول هذا المشروب للقضاء علي الوزن الزائد، عن طريق وضع ملعقة صغيرة من القرفة والعسل علي الماء الساخن وتناول هذا المشروب علي معدة فارغة يوميا والهدف هو التخلص والقضاء علي الوزن الزائد.

- الحد من الإصابة بأمراض القلب:

هذا المشروب يعمل علي تقليل فرص الإصابة بأي التهابات في الجسم بشكل عام والقلب بشكل خاص، لأن القرفة تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد علي نشاط وتدفق الدم في الجسم، وتحد من الإصابة بالجلطات، كما أنه من المشروبات التي تقلل فرص التعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

- يعمل علي تنظيم السكر في الدم:

هذا المشروب مهم جدا لصحة مرضي السكر، لأنه يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم، والحد من التعرض للإرتفاع، والسبب في ذلك احتواء القرفة علي بعض المركبات التي يتساعد علي تقليل نسبة السكر في الدم.