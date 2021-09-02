صحة ورشاقة

طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب.. استخدم الكركم وخليط العسل مع القرفة

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القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل المزعجة التي تصيب كثير من الناس بالأخص فى موسم الصيف، لكن تحدث لأسباب مختلفة، يرجع السبب الرئيسي في ذلك هو ترك السموم الاتساخات على الجلد بسبب عوامل التلوث والغبار والزيوت وما إلى ذلك، وفى التقرير التالى نتحدث عن 4 علاجات منزلية لحب الشباب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

 

الكركم

 

الكركم صحي جدا للبشرة ويستخدم كعلاج طبيعي في العديد من مشاكل البشرة، نظرًا لأن له خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد في علاج الأمراض والإصابات، يمكن استخدامه لعلاج حب الشباب عن طريق وضعه على شكل قناع على الوجه.  

  

 

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زيت شجرة الشاى

 

زيت شجرة الشاي مفيد جدا للبشرة وللمشاكل التي تسبب حب الشباب، له خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات وهو فعال فى علاج حب الشباب، يستخدم هذا العلاج المنزلي بوضعه مباشرة على بشرتك.

 

زيت شجرة الشاى
زيت شجرة الشاى

 

 

 تناول البروبيوتيك

 

هو عامل داعم ومفيد للسيطرة والوقاية من مشاكل الجلد، حيث يخفف الالتهاب الناتج عن حب الشباب، إذا لم تكن تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فيمكنك تناول أطعمة تحتوى على البروبيوتيك مثل الزبادي والخضروات وغيرها.

 

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الخل 

 

معرف بخصائصه المضادة للبكتيريا ومن ثم تقليل نمو حب الشباب، ينصح بتخفيف الخل بالماء قبل وضعه على الجلد، وذلك لأن الخل يمكن أن يكون قاسيا على البشرة وقد يسبب أضرارًا إذا لم يتم تخفيفه، فهو علاج جيد لحب الشباب وينصح باستخدام الخل المخفف مرتين يوميًا.

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خليط العسل مع القرفة

يساعد كلًا من العسل والقرفة على محاربة البكتيريا وتقليل الالتهابات اللذان يحفزان ظهور حب الشباب، كما يعمل على التخلص من البقع الداكنة على البشرة.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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