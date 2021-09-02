شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تجعلك كسلان وبطىء.. البطاطس المقلية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالكسل الشديد والبطىء والإجهاد فى الحركة؟..لذا عليك مراجعة نوعية الطعام التناول لك على مدار اليوم، لأن هناك علاقة قوية بين نوعية الطعام، والشعور بالكسل.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " webmed و the healthy"، أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في استنزاف طاقتك اليومية، وتزيد من شعورك بالكسل والبطىء والرغبة الملحة في النوم، ومنها:

-البطاطس المقلية الجاهزة:

تحتوي علي مواد حافظة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، و وتتسبب في الشعور بالإجهاد والتعب والكسل، ولذا عليك تجنب تناول هذا النوع من الطعام، واستبداله بالبطاطس المسلوقة، والسلطة الخضراء فهي أطعمة لا تساهم في استنزاف طاقتك.

-الأطعمة المقلية الجاهزة والمعدة في المنزل:

جميع الأطعمة المقلية تحتوي علي سعرات حرارية عالية، وتناولك لمثل هذه الأطعمة يتسبب في التعرض والإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، أبرزها الكسل وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط، نتيجة لأخذ المعدة فترة زمنية طويلة في الهضم، فيتم استنزاف طاقتك، ولذا عليك تناول الأطعمة الصحية بدلا من المقلية.

-الخبز الأبيض:

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالكسل والإرهاق، وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط، ولذا عليك التقليل من تناول هذا النوع من الخبز.

- بعض الفواكه:

الموز والكريز، من الفواكه التي تزيد من شعور بالكسل والإجهاد، فيحتويان علي بعض المركبات التي تسيطر علي المزاج بشكل كبير، وتزيد من فرص الرغبة في النوم، فالموز يحتوي علي التربتوفان الذي يتحول إلي هرمونات السيروتونين والميلاتونين.