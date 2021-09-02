شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى الانسداد الرئوى المزمن أبرزها ابتعد عن الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانسداد الرئوي المزمن يعد من الأمراض الخطيرة المسبب في عدم قدرة الشخص علي التقاط أنفاسه بشكل طبيعي، وقد يساعد تناول الطعام بشكل صحيح في تعزيز طاقتك عند الإصابة بهذا المرض، ويقلل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" ، أهم النصائح الصحية والغذائية التي يجب علي مرضي الانسداد الرئوي المزمن اتباعها للحفاظ علي صحتهم، ومنها:

- تناول وجبات صغيرة:

مرضي الانسداد الرئوي المزمن، لا يستعطون تناول الأطعمة الدسمة، أو كميات كبيرة من أي طعام، لأن هذا الأمر يتسبب في شعورهم بامتلاء شديد وضيق تنفس أثناء الهضم، ولذا عليهم تناول وجبات صغيرة الحجم.

- وجبة الإفطار مهمة ولكن بشروط:

من أهم الوجبات التي يجب الشخص العادي تناولها بشكل عام ومرضي الالتهاب الرئوي المزمن بشكل خاص، ولذا علي هؤلاء المرضي الاكثار من الألياف، والقمح، في الصباح، ويمكنك أيضا تناول كوبا من الشوفان المضاف إليه الحليب في وجبة الإفطار فهي وجبة غنية بالألياف، والكالسيوم والحديد وبعض الفيتامينات وأبرزها فيتامين "أ".

- قلل من تناول الأجبان مرتفعة الدهون:

يمكنك تناول الأجبان ولكن قليلة أو منزوعة الدسم، لأن الأطعمة الغنية بالهون تتسبب في ظهور الأعراض الخاصة بالانسداد الرئوي وأبرزها ضيق التنفس، ولذا عليك تناول الأجبان منخفضة الدهون للحصول علي نسبة الكالسيوم التي يحتاجها الجسم.

- الإكثار من تناول السوائل:

هل تعمل أن الإكثار من تناول المشروبات الدافئة ولكن الغير محتوية علي الكافيين تساعد في الحفاظ علي مجري الهواء ويساهم في تنظيف الرئة، ولذا ابتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين، وتناول الينسون أو النعناع أو ما شابه ذلك.

- أكثر من تناول الحليب:

الحفاظ علي نسبة الكالسيوم وفيتامين د تعد من الحيل الجيدة التي تقلل تعرض مرضي الانسداد الرئوي المزمن لأي مضاعفات، ولذا يمكنك الإكثار من تناول الحليب.

- ابتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين:

الكافيين ليس خيارًا جيدًا لمصابي مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية وقد يسبب العصبية والأرق ، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض، لذا تجنب أو قلل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين.