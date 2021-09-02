شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لوقف تساقط الشعر.. أبرزها المحار وكبدة الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد جميعها في وقف تساقط الشعر، بسبب وفرة واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الأربعة المعززة لبصيلات الشعر وهذه العناصر الغذائية هى: الحديد والزنك والليسين ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة لوقف تساقط الشعر، بحسب موقع " espres communication".

أفضل الأطعمة لوقف تساقط الشعرالمحار

نقص الحديد هو سبب معروف لتساقط الشعر، والمحار من بين أغنى مصادر الغذاء بالحديد، لذا يمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر، حيث يحتوي المحار على 7.8 ملج من المغذيات لكل 85 جرام.

يتمتع المحار بفائدة إضافية تتمثل في أنه غنياً بالزنك - حتى 71 مجم لكل 85 جرام- والتي ثبت أنها تعزز نمو الشعر.

بذور اليقطين "اللب الأبيض"

يمكن للنباتيين الذين يتطلعون إلى الحصول على المزيد من الحديد والزنك في وجباتهم الغذائية تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين، والتي تحتوي على حوالي 4.2 مجم من الحديد و 2.9 مجم من الزنك لكل 28 جرام.

اللحم

توفر حصة 85 جرام من البروتين المشتق من البقر على منشطات نمو الشعر: 5.2 مجم من الحديد (في كبد البقر)؛ ما يصل إلى 8.6 ملج من الزنك (في قطع مختلفة من اللحم البقري المطبوخ)؛ وحوالي 3 جرام من اللايسين ، وهو حمض أميني أساسي ثبت أنه يدعم إعادة نمو الشعر.

عين الجمل

عين الجمل من الأطعمة المفيدة لصحة الشعر، حيث أنه مصدر قوي للحديد والزنك، وغنى بمضادات الأكسدة مع 21.9 مليمول لكل 100 جرام.

كبدة الدجاج

تتصدر الأسماك واللحوم الحمراء عندما يتعلق الأمر بمحتوى الحديد، لكن الدواجن غنية بالمغذيات أيضًا. كبد الدجاج يقدم 10.8 مجم لكل 85 جرام كما أنه يحتوي على جرعة صحية من اللايسين والزنك.

السبانخ المطبوخة

السبانخ من أفضل الخضروات لزيادة تناول الحديد ، يحتوي السبانخ المطبوخ على حوالي 3 ملج من المغذيات لكل 85 جراما.