شكرا لقرائتكم خبر عن بروتين وكولاجين وفيتامينات.. كل ما تريد معرفته عن فوائد شوربة "العظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوربة العظام من أفضل أنواع الشوربة المفيدة لصحتك، ويمكن عملها من خلال غلي عظام البقر أو العجل أو الدجاج أو الأسماك في الماء، حيث يتم استخلاص الكولاجين من العظام إلى السائل هذا يخلق شكلاً غنيًا من المرقة أو الشوربة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شوربة العظام الصحية، بحسب موقع "real simple".

هل شوربة عظام اللحوم الحمراء أفضل صحياً من عظام الدجاج؟

عظام الحيوانات المختلفة تحتوي على كميات مختلفة من العناصر الغذائية، حيث ستنتج عظام اللحوم الحمراء (لحم البقر والماعز والضأن) مرقًا يحتوي على المزيد من CLA، وهو حمض دهني طبيعي يمكن أن يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون والتحكم في مرض السكري من النوع الثانى.

مرق عظام الدجاج ينتج المزيد من البروتين لكل وجبة، بينما تعد عظام السمك مصدرًا رائعًا لليود، وكلاهما مصدر رائع للكولاجين.

وعلى الرغم من أن هناك القليل جدًا من الأبحاث التي توضح أن مرق العظام أفضل بالنسبة لك من الشوربة التقليدية، لكن تناول شوربة العظام يوميًا يمكن أن يساعد في إمداد جسمك بالبروتين والكولاجين والعناصر الغذائية الأخرى لتكوين نظام غذائي صحي.

فوائد شوربة العظام شوربة العظام غنية بالبروتين

مرق عظام الحيوانات مصدر ممتاز للبروتين، حيث أن كوب من مرق عظام الدجاج، على سبيل المثال، يحتوي على حوالي 10 جرامات من البروتين.

شوربة العظام غنية بالكولاجين

شوربة العظام هو مصدر ممتاز للكولاجين، وهو بروتين موجود في النسيج الضام الكولاجين ضروري في التئام الجروح ، ومرونة الجلد (لتقليل التجاعيد وعلامات التمدد) وصحة الأظافر والشعر، وتحسين صحة المفاصل

شوربة العظام غنية بالمغذيات الدقيقة

المغذيات الدقيقة جزء مهم من الصحة العامة، والمغذيات الدقيقة هي الفيتامينات الدقيقة والمعادن والمركبات الأخرى التي تعمل كمنظمين ولبنات بناء للآلية الجزيئية لأجسامنا.

عندما نأكل ، يجب أن نبحث عن المغذيات الدقيقة للحصول على مجموعة متنوعة وكافية.

يوفر مرق العظام العديد من هذه العناصر، بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين أ وك 2 والحديد والزنك والسيلينيوم والمنجنيز وهذه المغذيات الدقيقة مهمة لوظيفة التمثيل الغذائي لدينا، وللكيفية التي نعالج بها الطاقة في الجسم.



شوربة العظام

مرق العظام مفيدة لصحة التمثيل الغذائي

الأحماض الأمينية التي تسمى الجلايسين تعمل كناقل عصبي، وهو لبنة بناء الكولاجين اللازمة لصنع أحد مضادات الأكسدة الهامة، الجلوتاثيون.

يلعب الجلايسين أيضًا دورًا في استقلاب السكر في الدم وصحة التمثيل الغذائي ، وقد تم العثور على الجلايسين التكميلي لتحسين محتوى الدهون في الكبد ، ومستويات الكوليسترول ، ومستويات الأنسولين ، والإجهاد التأكسدي في النماذج الحيوانية.

الجلايسين قادر أيضًا على تعزيز إفراز الحمض في المعدة ، وهو أمر مهم للهضم الكافي ووظيفة الأمعاء الصحية. والمثير للدهشة أن انخفاض حمض المعدة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أعراض ارتجاع المعدة ، لذا فإن دعم إنتاج الحمض الصحي في المعدة أمر مهم بالنسبة الهضم العام.

شوربة العظام منخفضة فى نسبة السكر في الدم

شوربة العظام منخفضة جدًا في نسبة السكر في الدم، لذا يمكن لوجبة خفيفة من شوربة العظام أن تتناولها بين الوجبات دون ارتفاع الأنسولين فى الجسم.