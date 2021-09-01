شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض.. نصائح غذائية للتحكم فى زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبيض (PCOS) هى اضطراب هرموني قد يحدث عند النساء فى سن الإنجاب، يتم تشخيص 1 من كل 5 نساء فى الهند بهذا المرض، والنساء اللواتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض ينتجن المزيد من هرمون الذكورة الأندروجين، يؤدى هذا إلى نمو الشعر على الوجه وكذلك فى أى مكان آخر من الجسم، ولكن الشعر يتساقط من الرأس، مما يؤدى إلى الصلع.

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، تعاني مثل هؤلاء النساء أيضًا من فترات حيض غير منتظمة أو مطولة، قد ينتج عن المبيضين مجموعات صغيرة عديدة من السوائل (بصيلات) وتفشل في إطلاق البويضات بانتظام، هذا يؤدي إلى مشاكل العقم، وتشمل الآثار الصحية الأكثر خطورة على المدى الطويل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تعتبر السمنة أيضًا من الأعراض التقليدية لمتلازمة تكيّس المبايض، نظرًا لأن السمنة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمقاومة الأنسولين وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويصبح فقدان الوزن أمرًا مهمًا.

نصائح غذائية للمساعدة في التحكم في زيادة الوزن إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض

نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية، ويجب أن تعرفى بالضبط ما الكمية ومتى تحتاج تناولها وما يجب تجنبه؟

فيما يلى.. 5 نصائح غذائية للمساعدة في التحكم في زيادة الوزن إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض:

قلل واختر كمية الكربوهيدرات

تؤثر كمية ونوعية الكربوهيدرات التي تستهلكها على الأنسولين بشكل مباشر، بينما تعد مراقبة تناول الكربوهيدرات أمرًا ضروريًا، كن عمليًا أكثر من محاولة استبعاد الكربوهيدرات من نظامك الغذائي تمامًا.

تناول الكربوهيدرات المعقدة، هذه المواد غنية بالألياف وتحارب الالتهاب، حيث تعمل الألياف على تغذية نوعية وكمية بكتيريا الأمعاء التي تساعد في إنقاص الوزن، وتشمل بعض المصادر الجيدة للكربوهيدرات المعقدة الحبوب الكاملة والبطاطا الحلوة والخضروات الموسمية.

تناول الدهون "الجيدة"

تعمل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة على تحسين الكوليسترول وتساعد في تقليل الالتهاب، تناول الدهون الجيدة يساعد في إعادة ضبط واستقرار هذه الهرمونات التي تتلاشى في متلازمة تكيس المبايض.

تساعد هذه الدهون عالية الجودة أيضًا في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وبالتالي تجنب نقص التغذية وتعزيز الصحة العامة، إضافة كبيرة أخرى للدهون الجيدة هي أنها تساعدك على الشعور بالشبع وتكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بعض مصادر هذه الدهون الجيدة تشمل المكسرات والبذور وجوز الهند والسمن وفاكهة الأفوكادو.

تناول البروتين

يعزز البروتين كتلة العضلات الهزيلة، حيث كلما زادت كتلة العضلات الخالية من الدهون، زادت عملية التمثيل الغذائي في جسمك، كما أنه يحافظ على نسبة السكر في الدم عند مستوى صحي ويجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي، فإن تناول كمية كافية من البروتين يوميًا يمكن أن يؤثر على برنامج إنقاص الوزن بشكل إيجابي من خلال تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة قدرتك على حرق الدهون.

لذا خطط لجميع وجباتك بطريقة تحتوي على كمية كافية من البروتين، بعض المصادر الجيدة هي العدس وبياض البيض المسلوق والجبن القريش والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وصدور الدجاج.

قم بتضمين الأطعمة المخمرة

تعتبر بكتيريا الأمعاء مهمة جدًا في عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الوزن، وتشير الكثير من الأبحاث الطبية إلى أن ميكروبيوم الأمعاء غير الصحي يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولين وفرط الأندروجين والتهاب مزمن ومتلازمة التمثيل الغذائي (السمنة والسكري) وقد يساهم في تطور متلازمة تكيس المبايض.

لذلك يصبح من المهم تضمين مصادر الطعام التي تؤدي إلى مستوى أعلى من بكتيريا الأمعاء "الصحية"، وتعتبر الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك مثل اللبن الرائب محلي الصنع، والمخللات محلية الصنع خيارًا جيدًا، وتساعد هذه الأطعمة على إطلاق البكتيريا الجيدة داخل أمعائك.

حافظ على رطوبتك

من المهم شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم خاصة إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض، وذلك لأن بعض الآثار الجانبية للمرض تشمل كثرة التبول والجفاف والإرهاق، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الانتفاخ والتشنجات والصداع والخمول.

اشرب كمية كافية من الماء يوميًا، وانتبه إلى لون البول، فالبول الصحي أصفر شاحب اللون، ولكن يشير البول الملون بشكل مفرط إلى أنك تعاني من الجفاف.