أنواع من الخضار والفاكهة تناولوها قبل حلول فصل الخريف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع بداية مرحلة الدخول إلى فصل الخريف، ينصح الأطباء بتناول بعض الفواكه والخضار لتحفيز الجسم والإفادة من الفيتامينات.

لذلك، تعرفوا على مجموعة من الخضار والفاكهة الطازجة لإستهلاكها خلال شهر أيلول:

الباذنجان

الباذنجان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة أمراض القلب وبعض أنواع السرطان وفي شيخوخة الجسم. الباذنجان المطبوخ الخالي من الدسم يحتوي على 30 سعرة حرارية فقط. يفضّل إستهلاكه مع القشرة.

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا الطازجة المطبوخة على البخار غنية بفيتامين سي وهي مصدر كبير للألياف الغذائية التي تمنح شعورًا بالشبع وتحمي من الإمساك وسرطان القولون.

الإجاص

يحتوي الإجاص على ألياف موجودة بشكل أساسي في القشرة وهي مفيدة للقلب والأوعية الدموية وتحتوي على مضادات الأكسدة (الفلافونويد والأحماض الفينولية) التي تخفّض مستوى الدهون في الدم. إجاصة متوسطة الحجم تحتوي على 100 سعرة حرارية.

العنب

من المعروف أنه حليف قوي لصحة القلب والأوعية الدموية، وهو يعتبر لا سيما العنب الأحمر، مصدرًا لمضادات الأكسدة. يحتوي على مركبات الفلافونويد، مثل الكيرسيتين والكاتيكين التي تحّد من أكسدة الكوليسترول “الضار”.