كورونا في تونس.. أمريكا تدعم باللقاح والأكسجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للشعب التونسي منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتفاقم تحدياتها.

وتم ذلك من خلال توفير المعدات الطبية المنقذة للحياة بالإضافة إلى عديد المساعدات الأخرى على غرار جرعات اللقاح والأكسجين.

وأعلنت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الحكومة الأمريكية قد وفرت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع UNOPS أجهزة الإنعاش وغسيل الكلى والأكسجين وأجهزة اختبار PCR لفائدة 40 مستشفى في 22 منطقة بمختلف أنحاء تونس.

وسبق أن تسلمت تونس 310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساهمتها في دعم جهود السلطات التونسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تسلمها مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وسجلت تونس وفق آخر إحصائيات رسمية لها 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و538 حالة، وتسجيل 2134 إصابة جديدة بالفيروس.