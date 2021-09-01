ما هو اختبار المستضد السريع لكورونا وهل يعطى نتائج دقيقة؟

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القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من اختبارات فيروس كورونا والتي يمكن أن تحدد ما إذا كنت مصاباً بالفيروس التاجى أم لا، كما أنها تساعد في معرفة هل تم التعافى من الفيروس للعودة للحياة الطبيعية، ومن بين هذه الاختبارات اختبار المستضد السريع antigen covid test، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار المستضد السريع لكورونا، وهل يعطى نتائج دقيقة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يختلف اختبار المستضد السريع لكورونا عن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR؟

اختبار المستضد السريع لكورونا هو اختبار يتم إجراءه عن طريق مسحة من الأنف أو الفم ويعطى النتائج(سواء كانت إيجابية أو سلبية) في وقت قصير.

يعمل كلا من اختبار المستضد السريع والـ PCR على تحديد وجود المكونات الفيروسية في الجسم.

تستخدم اختبارات المستضد السريع تقنية لتتبع البروتين في سلالة الفيروس في الجسم وإخراج اختبار إيجابي أو سلبي.

بالمقارنة مع هذا فإن الاختبار الجزيئي، المعروف أيضًا باسم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR يساعد في تحديد الحمض النووي الريبي، أو المكون الجيني لفيروس كورونا، ومن ثم تم تصنيفه على أنه اختبارات قياسية ذهبية.

يتم إجراء كلا الاختبارين بنفس الطريقة- باستخدام مسحة الحلق / الأنف التي تأخذ عينة من اللعاب لتتبع الفيروس.

السبب وراء اختلاف اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) واختبار المستضد فيما يتعلق بأوقات تسليم النتائج هو أنه بينما تتطلب تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) معدات تشخيصية متخصصة وغالبًا ما تكون باهظة الثمن وتقوم بتشغيل مكون الفيروس من خلال دورات متكررة للعثور على النتيجة، فإن اختبارات المستضد تبحث عن البروتين، ويمكن التحقق من النتائج بسهولة بطريقة اقتصادية وفعالة من حيث الوقت.

لذلك ، على الرغم من أن اختبارات كورونا الذاتية يمكن أن تقدم نتائج في غضون 15-20 دقيقة ، يمكن أن تستغرق اختبارات PCR ما يصل إلى 24 ساعة على الأقل لتقديم النتائج، أو أكثر إذا كان هناك طلب كبير على الاختبار.

أهمية اختبار المستضد السريع

تعد اختبارات المستضد مفيدة جدًا أيضًا لأنها تقدم نتائج كورونا في جدول زمني أقصر بكثير من متوسط ​​اختبارات PCR خاصة مع الارتفاع المفاجئ للاصابات الناتجة عن متغير دلتا، والذي ينتشر ويؤثر على الناس بسرعة، يمكن أن تنبه اختبارات المستضد الشخص حول أعراضه.

هل توجد فرص لإيجابيات وسلبيات كاذبة في اختبار المستضد؟

من المهم أن تتذكر أنه مع أي اختبار ، يمكن أن تكون هناك فرص للحصول على إيجابيات وسلبيات كاذبة.

مع اختبارات المستضد ، يمكن أن تكون احتمالية الحصول على نتائج سلبية خاطئة أعلى قليلاً، مما يجعلها أقل فعالية أو موثوقية من اختبارات PCR المعيارية الذهبية.

بقدر ما تكون الاختبارات مريحة ومفيدة، فإن اختبارات المستضد ليست دقيقة بنسبة 100 ٪ ولا ينبغي اعتبار الحصول على نتيجة سلبية في الاختبار صحيحًا تمامًا.

أحد الأسباب الأساسية لحدوث ذلك هو أن الاختبار يرتب أيضًا تسلسلًا لجزء البروتين، وليس الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله، مما قد يزيد من فرص ظهور نتائج خاطئة.

قد لا تحدث السلبيات الكاذبة في كل مرة تجري فيها الاختبارات ، لكنها يمكن أن تحدث رغم ذلك.

تعمل مجموعات اختبار كورونا أيضًا على معايير مثل الخصوصية والحساسية في حين أن بعض الاختبارات تكون أفضل من غيرها، فإن اختبارات المستضد أقل حساسية من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الجزيئي ، ولكنها تساعد في تشخيص العدوى لذلك ، إذا كانت لديك أعراض ولكن حصلت على نتيجة سلبية (وتشتبه في تعرضك الشديد لفيروس كورونا ،يفضل إجراء اختبار PCR.