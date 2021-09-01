شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الأكل بسرعة وأثناء مشاهدة التلفاز.. 6 عادات خاطئة تجنبها لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لعاداتك الغذائية أن تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في إنقاص الوزن، ورغم أن الكثير من الناس قد يتبعون حمية أو ريجيم لكن لا يرون النتائج المرجوة لفقدان الوزن ولا يعرفون السبب، الذى قد يتمثل فى العادات الخاطئة فى تناول الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العادات الخاطئة فى تناول الطعام التي يجب تجنبها لفقدان الوزن، بحسب موقع "eat this".

عادات الأكل الخاطئة التي تؤثر على فقدان الوزن





1 - عدم أخذ استراحة لتناول الطعام خلال يوم العمل

أظهر استطلاعًا حديثًا أن معظم الأشخاص لا يزالون لا يأخذون استراحة لتناول طعام الغداء، حيث قد يميل الكثير منا إلى العمل طوال وجبتي الإفطار والغداء في محاولة لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.

وعدم أخذ استراحة مناسبة لتناول وجبة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، حيث يمكن أن يقلل من إنتاجيتنا ومزاجنا ويتسبب في الإفراط فى تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

2 الاستغناء عن الوجبات

كثير من الناس لا يفهمون أننا بحاجة إلى تناول سعرات حرارية كافية للحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، وقد يؤدي تخطي وجبات الطعام في الواقع إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالجوع الشديد، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام فيما بعد، ويجعلك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما كنت ستحصل عليه إذا لم تتخل عن الوجبة.





3- تناول الطعام على مكتب عملك

قد يتناول الكثير منا وجبات الطعام في مكتب العمل لدينا في محاولة للقيام بمهام متعددة لكن هذا لا يقلل فقط من متعة تجربة الأكل لدينا، ولكنه يقلل أيضًا من وعينا بماذا وكم نأكل بدلاً من الاهتمام بالنكهات والرائحة ومشاهدة الطعام أمامنا، فنحن مشتتون وقد نجد أنفسنا نأكل الطعام بسرعة دون أن نلاحظ ما أكلناه .

4- اتباع ريجيم سريع لإنقاص الوزن

إن تطبيق الأنظمة الغذائية السريعة يسبب أضراراً عديدة وبعد أن تفقد الوزن فى وقت قصير ستكتسبه مرة أخرى بشكل أكبر، بعد أن عرضت جسمك للحرمان من الطعام أثناء اتباع هذا الريجيم القاسى.

5- الأكل أمام الشاشة

عندما نأكل أمام شاشة مثل الكمبيوتر أو التلفاز أو الهاتف، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الوزن ومنعنا من فقدان الوزن، لأننا نركز أكثر على الشاشة التي أمامنا بدلاً من طعامنا إنه يجعلنا نأكل بلا تفكير وعدم ضبط إشارات الشبع والجوع لدينا نميل أيضًا إلى تناول المزيد عندما نكون مشتتين.

تبقيك أكثر إشباعا. يمكن أن تكون الدهون مكونًا مشبعًا للأطعمة. وبعض الدهون مثل الأفوكادو وزيت الزيتون وزبدة الفول السوداني يمكن أن تقدم بعض الفوائد لقلبك عند تناولها باعتدال ".

6- الأكل بسرعة كبيرة

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى يسجل عقلك أنك تشعر بالشبع، ولكن إذا كنت تأكل أسرع من ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في أن يعاني الأشخاص من مشاكل معدية معوية مثل الانتفاخ والتجشؤ واضطراب المعدة.