دراسة.. فيروس كورونا لا ينتمي إلى أمراض الجهاز التنفسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

تتواصل الأبحاث حول فيروس كورونا المستجد، الذي تجاوزت إصاباته حاجز 218 مليون حالة منذ تفشيه في أواخر شهر ديسمبر عام 2019.

وقال علماء من جامعة كاليفورنيا إن كوفيد-19 لا ينتمي إلى سلالة أمراض الأوعية الدموية وليس أمراض الجهاز التنفسي.

درس الخبراء كيفية تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية. اتضح أن البروتين الموجود فيه يدمر ميتوكوندريا الخلايا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ahajournals”.

ابتكر الباحثون فيروسًا صناعيًا يحتوي فقط على هذا البروتين. ويحاكي فيروس كورونا بنشاطه ودوره، ووجدوا أنه يؤدي إلى تلف بطانة جدران الأوعية الدموية.

وفقًا للخبراء، عند مرضى كورونا، تلتهب أنسجة الجهاز الرئتين أولاً، وعندها تبدأ مشاكل التنفس. وهذا يفسر سبب إصابة المرضى بالسكتات الدماغية أو غيرها من المضاعفات المرتبطة باضطرابات الدورة الدموية.

وفي وقت سابق، قال المعالج جورجي سابيجو إن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا على خلفية الالتهاب الرئوي الفيروسي يمكن أن يصابوا بالتهاب الأوعية الدموية العميقة وضعف تخثر الدم.

وكان علماء من جنوب أفريقيا، قد أعلنوا عن تحديد نوع جديد من فيروس كورونا “سارس كوف 2″، مؤكدين أنه يحتوي على عدد من الطفرات المقلقة.

وقال العلماء في ورقة بحثية إنه تم تحديد المتغير “سي. 1. 2” لأول مرة في مايو/ أيار في مقاطعتي مبومالانجا وجوتنج بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.