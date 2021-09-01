صور: انطلاق العام الدراسي في إسرائيل.. واختبارات فحص منزلية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق العام الدراسي الجديد في إسرائيل، الأربعاء، على وقع ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الأيام الأخيرة.

واستقبلت المدارس نحو 2.4 مليون طالب وطالبة في وقت بقي فيه نحو 250 ألف طالب في منازلهم قيد الحجر الصحي أو بسبب تصنيف بلداتهم كمناطق حمراء إثر ارتفاع الإصابات فيها بشكل كبير.

وقالت وزيرة التعليم الإسرائيلية في معطيات حصلت عليها ”الخليج 365” إن عدد المدارس في إسرائيل 5275 مدرسة، فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 209 آلاف شخص.

وأضافت أن 176 ألفا التحقوا بالتعليم للمرة الأولى الأربعاء.

لكن انطلاق العام الدراسي تزامن مع مخاوف من ازدياد أكبر في أعداد المصابين بالفيروس.

ولذلك فقد زودت وزارتي التربية والصحة الطلاب باختبارات فحص منزلية لفيروس كورونا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في افتتاحه العام الدراسي الجديد: "سويًا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة أقمنا حملة الفحوصات الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل، فخلال 24 ساعة أجرينا مليونيْ فحص لجميع الطلاب الإسرائيليين، لكي نبلغ هذه اللحظة حيث يُفتح العام الدراسي".

وتوقع محللون إسرائيليون أن يصاحب افتتاح العام الدراسي ارتفاعا في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 11 ألف إصابة بالفيروس خلال يوم واحد.





وقال بينيت: "أنا ألتزم، بصفتي رئيسًا للوزراء، بأننا سنواصل بذل قصارى جهودنا ليستطيع الطلاب مواصلة المسيرة الدراسية. ومع أنه يتعذر ضمان النتيجة، إلا إننا نستطيع ضمان بذل 100% من الجهد، وذلك بعد عام من التعلم عن بُعد عن طريق الزوم، وعام صعب من الجلوس المطول أمام الشاشات والحدق فيها".

من جهتها، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يجرى التعليم الوجاهي في معظم الصفوف والمدارس طبقا لأنظمة الشارة الخضراء. وخلال الشهر الأول من الدراسة سيعتبر متلقو الجرعة الأولى مطعمين، وستبذل مساع لرفع نسبة التطعيم لدى باقي التلاميذ".

وأضافت: "ستتم الدراسة عن بعد في الصفوف من الثامن إلى الـ12 في التجمعات السكنية المصنفة حمراء في حال لم تتجاوز نسبة الطلاب المطعمين في هذه الصفوف الـ7%".





وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: "بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 1,066,352 إصابة بينهم 7,043 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 719 وصفت حالتهم بالخطيرة، علمًا بأن المرضى حاليًا عددهم 83,542 ".

وأضافت: "حصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,974,921 وعلى الجرعة الثانية 5,482,062 وعلى الجرعة الثالثة 2,157,299".