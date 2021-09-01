شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تحذر من تجاهل الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جامعة نورث وسترن الأمريكية على أهمية تلقي جرعة ثانية من لقاح كورونا، ليس فقط لأنه من المعروف عمومًا أن المناعة من اللقاحات تتضاءل بمرور الوقت، ولكن أيضًا بسبب المخاطر التي تشكلها المتغيرات الناشئة، بما في ذلك متغير دلتا شديد العدوى.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، أظهرت الدراسة أيضًا أن التعرض المسبق لـفيروس كورونا لا يضمن مستوى عالٍ من الأجسام المضادة، ولا يضمن استجابة قوية للأجسام المضادة لجرعة اللقاح الأولى.

هذا يتناقض بشكل مباشر مع الافتراض القائل بأن الإصابة بكورونا ستجعل الشخص محصنًا بشكل طبيعي من إعادة العدوى، حيث تدعم النتائج أيضًا التطعيم (جرعتين) حتى للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس سابقًا.

قام فريق من العلماء، بما في ذلك عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية توماس مكديد وعالم الصيدلة Alexis Demonbreun ، باختبار عينات الدم من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لقياس المدة التي تدوم فيها الفوائد المناعية للقاحات فايزر ومودرنا ومدى حمايتها من المتغيرات الجديدة، حيث تم اختيار المشاركين في الدراسة من عينة مجتمعية متنوعة من البالغين في منطقة شيكاغو الذين تم تجنيدهم في بداية الوباء.

باستخدام مجموعات اختبار الأجسام المضادة في المنزل التي تم تطويرها في المختبر، قدم المشاركون عينات دم بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى والثانية من التطعيم وبعد شهرين من الجرعة الثانية.

في المختبر، اختبر الباحثون تحييد الأجسام المضادة عن طريق قياس ما إذا كانت عينة الدم يمكن أن تمنع التفاعل بين بروتين سبايك للفيروس ومستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، هذا التفاعل هو كيف يتسبب الفيروس في الإصابة بالعدوى بمجرد دخوله الجسم.

من جانبه، قال ماكديد أستاذ الأنثروبولوجيا: "عندما اختبرنا عينات الدم من المشاركين بعد حوالي ثلاثة أسابيع من جرعة اللقاح الثانية، كان متوسط ​​مستوى التثبيط 98%، مما يشير إلى مستوى عالٍ جدًا من الأجسام المضادة المعادلة.

اختبر العلماء المتغيرات الناشئة B.1.1351 (جنوب إفريقيا) و B.1.1.7 (المملكة المتحدة) و P.1 (البرازيل) ووجدوا أن مستوى تثبيط المتغيرات الفيروسية كان أقل بكثير، حيث تراوح من 67 إلى 92% في عينات الاختبار التي تم جمعها بعد شهرين من الجرعة الثانية، كما وجدوا أن استجابات الأجسام المضادة قد انخفضت بنحو 20%، وأن استجابة الجسم المضاد للتطعيم تختلف بناءً على تاريخ الإصابة السابقة.

كان لدى الأفراد الذين لديهم حالات مؤكدة سريريًا لفيروس كورونا وأعراض متعددة مستوى استجابة أعلى من أولئك الذين ثبتت إصابتهم ولكن كانت لديهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض.

وقال الباحثين "يفترض العديد من الأشخاص والأطباء أن أي تعرض سابق لـفيروس كورونا سوف يمنح الجسم مناعة لإعادة العدوى وبناءً على هذا المنطق، لا يعتقد بعض الأشخاص الذين تعرضوا مسبقًا أنهم بحاجة إلى التطعيم" وأضافوا: "أو إذا تم تطعيمهم، فإنهم يعتقدون أنهم يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة فقط من أحد لقاحى فايزر / موديرنا".

وأشار الباحثين: "تظهر دراستنا أن التعرض المسبق لـفيروس كورونا لا يضمن مستوى عالٍ من الأجسام المضادة، ولا يضمن استجابة قوية للأجسام المضادة لجرعة اللقاح الأولى فقط".