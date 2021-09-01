شكرا لقرائتكم خبر عن متغير دلتا يتسبب فى أعلى معدل لدخول الأطفال المستشفيات داخل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "CNN" الأمريكي عن دخول المزيد من الأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى المستشفى بفيروس كورونا هذا الشهر أكثر من أي وقت آخر فى العام الماضي- مما يثبت مدى خطورة متغير دلتا لكورونا الذي يمكن أن يصيب أي فئة عمرية.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" فإنه بين 20 و26 أغسطس، تم إدخال ما متوسطه 330 طفلًا إلى المستشفيات يوميًا بفيروس كورونا.

وهذا هو أعلى معدل لدخول المستشفيات بكورونا بين الأطفال منذ أكثر من عام، وهو رقم قياسي تم كسره عدة مرات في أغسطس هذا العام، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

قال الدكتور مارك كلاين، الطبيب العام في مستشفى الأطفال في نيو أورلينز: "هذا الفيروس الذي نتعامل معه الآن قد غير قواعد اللعبة إنه ينتقل بسهولة من شخص لآخر."

وأكد الأطباء أنه من المهم بمكان حماية الأطفال من متغير دلتا - ليس فقط من أجل صحتهم ولكن أيضًا للمساعدة في منع المتغيرات الأكثر عدوانية لفيروس كورونا.

204000 حالة أطفال جديدة في أسبوع واحد

منذ العام الدراسي الماضي، تم استبدال البديل الأكثر عدوى- ألفا - بمتغير أكثر عدوى- دلتا - باعتباره السلالة المهيمنة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

في غضون شهرين فقط، قفزت دلتا من 3٪ إلى أكثر من 93٪ من عينات الفيروس التاجي المتسلسلة في الولايات المتحدة، حسبما قال مركز السيطرة على الأمراض.

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أمس الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال "زادت بشكل كبير".

وقالت الأكاديمية إنه خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مرحلة الطفولة وهذا يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف الشهر الماضي، حيث ارتفع من حوالي 38000 حالة في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو إلى ما يقرب من 204000 حالة في الأسبوع الماضي".

من بين الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا، كان الكثير منهم يتمتعون بصحة جيدة في السابق.

ما يقرب من نصف - 46.4 ٪ - من الأطفال الذين تم علاجهم بالمستشفى مع كورونا بين مارس 2020 ويونيو 2021 لم يكن لديهم مرض مزمن سابقاً ، وفقًا لبيانات CDC من حوالي 100 مقاطعة أمريكية.

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن مضاعفات كورونا طويلة المدى يمكن أن تكون كبيرة للأطفال - حتى بالنسبة لبعض الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض في البداية.

وأضافت إن جميع مرضى الأطفال الذين ثبتت إصابتهم يجب أن يخضعوا لفحص متابعة واحد على الأقل مع طبيب أطفال.

يجب على أطباء الأطفال الانتباه من مشاكل كورونا المتبقية أو طويلة الأجل مثل أعراض الجهاز التنفسي ، والتي يمكن أن تستمر ثلاثة أشهر أو أكثر؛ مشاكل القلب ، بما في ذلك نوع من التهاب القلب المعروف باسم التهاب عضلة القلب، المشاكل المعرفية مثل "ضباب الدماغ". صداع الرأس.