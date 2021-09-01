هذه الأسباب الـ3 وراء الشعور السريع بالجوع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 4 دقائق

جاء في مقدمة أسباب الجوع عدم تناول كميات كافية من البروتينات التي تعتبر بالغة الأهمية لضبط معدلات الشهية.

وتمتاز البروتينات بقدرتها على الحد من مستوى الشعور بالجوع، حيث تؤدي إلى رفع مستوى الهرمونات التي تعطي الإحساس بالامتلاء.

اما السبب الثاني للشعور بالجوع، هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والذي له أهمية بالغة لوظائف الدماغ وجهاز المناعة.

كما أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتي من بينها أمراض القلب والسرطان.

ويرى خبراء التغذية أن عدم تناول كميات كافية من الماء يتسبب أيضا في الشعور بالجوع، حيث يعطي تناول الماء الإحساس بالشبع، ويحد من الشهية عند استهلاكه بين الوجبات.