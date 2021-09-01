تعرف إلى حليب البطاطس: صديق للبيئة ومليء بالبروتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - قد يبدو وضع البطاطس على وجبة الإفطار الصباحية أمراً غريباً، لكنّ إحدى الشركات الجديدة لإنتاج حليب يعتمد على البطاطس في المملكة المتحدة تقول إنه يمكن أن يكون ذلك أفضل لك وللبيئة من منتجات الألبان أو البدائل الأخرى “الصحية”.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: يدعي علماء من جامعة لوند في السويد أنّ حليب البطاطس ” Dug”، الذي طوروه، يحتوي على ربع البصمة الكربونية لحليب البقر، ويستخدم نصف كمية الأرض اللازمة لإنتاج حليب الشوفان ويتطلب 56 مرة من الماء أقل من حليب اللوز.

من المؤكد أنّ هذا الحليب صديق للبيئة، ولكن هل يمكن أن يكون المشروب القائم على البطاطس بديلاً صحياً ومغذياً للحليب؟

وقالت البروفيسورة إيفا تورنبرغ، وهي عالمة طعام طورت حليب البطاطس Dug، لـ Good Health: “إنّ بروتين البطاطس مغذي حقاً، على غرار الحليب والبيض.”

في الواقع، تظهر الدراسات أنّ بروتين البطاطس يحتوي على تركيزات عالية من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات في الجسم، بما في ذلك الليوسين، وهو أمر حيوي لتجديد الخلايا وإصلاح العضلات.

وتضيف البروفيسورة تورنبرغ، التي أسست شركة Veg Of Lund التي تصنع Dug: “ربما لأنه شائع جداً وموجود بوفرة لم يقدر الناس مدى جودة استخدامه أو التفكير في استخدامه كحليب من قبل “.

تقول البروفيسورة تورنبرغ: “البطاطا أيضاً مستدامة للغاية. إنها تنمو في جميع أنحاء العالم في التربة التي ليست ذات جودة عالية، ولا تستخدم الكثير من الماء ولها محصول كبير، لذلك فإنّ تأثيرها البيئي أقل بكثير من المحاصيل الأخرى.”

لصنع Dug، يأخذ العلماء البطاطا المجففة النقية ويخلطونها مع المكونات الأخرى، بما في ذلك بروتين البازلاء وألياف الهندباء، قبل معالجتها بالحرارة. إنّ كلّ من الوصفة والعملية سريتان، لذلك فهي ليست شيئاً يمكنك إنشاؤه بنفسك في المنزل.

لكنّ أحد المكونات الرئيسية هو زيت بذور اللفت، الذي يساعد السائل على التصرف مثل الحليب. إنّ حليب البقر عبارة عن مستحلب، أي خليط من قطرات صغيرة معلقة في الدهون، مما يعني أنه يمكن تحويله إلى رغوة كابتشينو أو تحريكه في الشاي دون فصله. إنّ إضافة الزيت إلى البروتينات النباتية يخلق نوعاً مماثلاً من المستحلب.

لكن هذه الدهون المصنعة المضافة هي أحد الأسباب التي تجعل بعض خبراء التغذية يشككون في المؤهلات الصحية للحليب البديل.

في هذه الأيام، تباع البازلاء والكاجو واللوز والبندق والشوفان والقنب وفول الصويا وبذور الكتان وجوز الهند والأرز على شكل “حليب”، ولكنّ العديد منها يجمع بين العديد من المكونات لتقليد خصائص (بما في ذلك اللزوجة وخصائص الاستحلاب واللون الأبيض والذوق) من حليب البقر.

وتقول صوفي ميدلين، من City dietitians in London: “من المهم دائماً التحقق من الملصقات الموجودة على المنتجات بعناية”. وتابعت: “لكي يتصرف حليب النبات مثل حليب الألبان، نحتاج أحياناً إلى إضافة زيوت.”

وتقول: “هذا ليس بالضرورة ضاراً ولكننا بحاجة إلى مراقبة الدهون المضافة في نظامنا الغذائي. إنّ إضافة السكر والملح هو أيضاً ضروري عادة في الأطعمة المصنعة مثل الحليب البديل لجعل طعمه مقبولاً.”

“ومع ذلك، فإنّ الملح الزائد يرفع ضغط الدم لدينا ويرتبط السكر المضاف بتسوس الأسنان وزيادة الوزن. إنّ شرب حليب الألبان يجعل أسناننا أقوى ولكن حليب النبات مع السكر المضاف سيء لصحة الفم لدينا.”

وقد لا يتم دائماً وصف السكريات المضافة بأنها ” سكر ” على الملصق. إنّ حليب البطاطا Dug، على سبيل المثال، يتضمن الفركتوز والسكروز (شكلان مختلفان من السكر) بين مكوناته، بالإضافة إلى مالتو ديكسترين، وهو مادة مضافة للكربوهيدرات عالية المعالجة يعالجها الجسم بطريقة مماثلة للسكر.

ونتيجة لذلك، فإنه يحتوي على 1.8 في المائة من السكر، حوالي ملعقة صغيرة لكل 250 مل من الكوب، على الرغم من أن النسخة غير المحلاة الصحية تتضمن 0.1 في المائة فقط.

تشرح صوفي ميدلين قائلة: “وبالمقارنة، يحتوي حليب البقر على حوالي 5 في المائة من السكر. “لكن هذا يحدث بشكل طبيعي. اللاكتوز، وهو سكر معقد يطلق الطاقة ببطء أكثر طوال اليوم مقارنة بمعظم السكريات المضافة”.

في الواقع، يحتوي حليب البقر على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من الحليب النباتي المحلى، على الرغم من وجود محتوى سكر أعلى.

“الحليب” المحلى بشكل مصطنع له درجة أعلى من GI، مما يعني أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على التحكم في نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك، فإنّ بعض الحليب النباتي له فوائد طبيعية.

يحتوي حليب الصويا على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم وفيتامين د، ويحتوي على تسعة أحماض أمينية أساسية، موجودة أيضاً في حليب البقر، والتي لا يستطيع جسم الإنسان صنعها ولكنه يحتاج إلى وظائف حيوية مثل نمو الأنسجة وامتصاص المغذيات ووظيفة الجهاز المناعي.

يعتبر حليب الشوفان غني بفيتامينات ب، وهو غالباً ما يفتقر إلى الوجبات الغذائية النباتية كونه يتواجد عادة في اللحوم والبيض والحليب، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفوسفور ، مما يدعم وظائف الدماغ الصحية ومستويات الطاقة وصحة العضلات. لكنه يحتوي على سعرات حرارية أعلى من الحليب البديل الآخر.

أما حليب الجوز، مثل اللوز والكاجو، فهو يحتوي على نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على القليل من البروتين أو العناصر الغذائية الأخرى.

قد يكون من المفاجئ أيضاً معرفة أنّ الحليب البديل يصنف على أنه ضمن الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs)، والتي تظهر الدراسات أنها توفر عدداً أقل من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة غير المجهزة، مثل الخضروات الكاملة، أو الأطعمة المصنعة إلى الحد الأدنى مثل الزبادي العادي والطبيعي.

تم ربط الاستهلاك المفرط لـ UPFs بالسمنة ومرض السكري من النوع 2، خاصة عندما تحل محل المزيد من الأطعمة الطبيعية.

وتضيف صوفي ميدلين: “الحليب النباتي عبارة عن أطعمة معالجة أقل من الناحية التغذوية من نظيراتها من منتجات الألبان، حتى عندما تكون مدعّمة”. “كما أنه ليس لديها فوائد صحية إضافية، ويجب أن يتم اختيار الانتقال إلى الحليب النباتي فقط لأسباب أخلاقية أو بيئية.”

توصي الخدمات الصحية الوطنية، الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة بشرب 350 مل من الحليب البقري كامل الدسم.

ينصح الأطفال الذين يعانون من حساسية الألبان، أو الذين يريد آباؤهم أن يتجنبوا منتجات الألبان، بدلاً من ذلك بشرب حليب الصويا أو اللوز أو الشوفان غير المحلى الذي تم تدعيمه بالكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم والفوسفور واليود.

ولكن هل يمكن أن يكون المنافسون لحليب البقر ضارين؟ اقترحت دراسة أجريت عام 2017 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنها يمكن أن تعيق نمو الأطفال بسبب نقص المغذيات.

راقب العلماء 5,000 طفلاً في كندا ووجدوا أنّ الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات الذي شرب ثلاثة أكواب من الحليب غير البقري يومياً كان في المتوسط 1.5 سم أقصر من الشخص الذي شرب ثلاثة أكواب من حليب البقر يومياً.

في حين أنّ حليب الصويا هو البديل الأكثر تشابهاً من الناحية التغذوية لحليب البقر، وأفضل بديل للأطفال الذين يعانون من حساسية على مشتقات الحليب، إلا أنه يتمتع بسمعة سلبية، بسبب المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على هرمونات الذكورة، أو يسبب السرطان لدى النساء.

لكنّ مراجعة في عام 2018 من قبل المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان وجمعية السرطان الأمريكية والصندوق العالمي لأبحاث السرطان وجدت أنّ فول الصويا “آمن تماماً” وليس له صلة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وقد استبعدت دراسات أخرى الضرر لخصوبة الذكور أو مستويات الهرمون.