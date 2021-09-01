شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على أمراض الكلى لا تتجاهلها.. منها ضعف الشهية وانتفاخ العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الكلى بالعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وعدم توخي الحذر بشأن صحتها يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية، حيث يعانى العديد من الأشخاص من أمراض الكلى دون علم بها وتكون شائعة بين مرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي من أمراض الكلى، وتشمل العوامل الأخرى التي تعرضك للخطر التقدم في السن واستخدام بعض الأدوية لفترة طويلة والتهابات المسالك البولية المزمنة وحصوات الكلى والسمنة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 7 علامات تدل على إصابتك بأمراض الكلى: مشاكل النوم

قلة النوم مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، عندما لا يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح، تميل السموم إلى البقاء في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عن طريق البول مما يؤثر على النوم، حيث يعد انقطاع النفس أثناء النوم أمرًا شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.



قلة النوم

مشاكل الجلد

للكلى عدة أدوار مهمة تلعبها، فإذا كنت تعاني من مشاكل جلدية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بأمراض الكلى.

يمكن أن تشير البشرة الجافة والحكة إلى أمراض متعلقة بالمعادن والعظام، والتي ترتبط أيضًا بأمراض الكلى المتقدمة، يحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تحقيق التوازن المناسب للمعادن والعناصر الغذائية في الدم مما يؤدي إلى جفاف وحكة الجلد.



حكة الجلد

انتفاخ العينين

يمكن أن تسبب أمراض الكلى تورم حول العينين نتيجة تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول عن طريق الكلى بدلاً من إبقائها في الجسم، ويمكن الإصابة تحدث في عين واحدة أو الاثنين معًا.



انتفاخ العينين

تقلصات العضلات

تقلصات أو تشنجات العضلات شائعة بين الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، غالبًا ما تحدث التقلصات بسبب اختلال توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم.

تحدث التشنجات أيضًا بسبب تلف الأعصاب ومشاكل تدفق الدم، يمكن أن يكون هذا بسبب ضعف وظائف الكلى، حيث يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم أيضًا إلى تقلصات العضلات.



تورم القدمين

التورم

إذا كنت تعانى من تورم في قدميك وكاحليك، فقد تكون علامة على مرض الكلى، لذلك يُنصح بتقليل استهلاك الملح والسوائل بما في ذلك السوائل في الأطعمة مثل الشوربة والزبادي لتقليل التورم.

عندما تكون الكلى غير قادرة على إزالة السوائل الزائدة، فإنها تؤدي إلى تورم في الساقين والكاحلين والقدمين وحتى اليدين في بعض الحالات.



تكرار التبول

تغيرات في التبول

تنتج الكلى البول، لذلك عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد يتغير البول، يمكن أن تكرار التبول خاصة في الليل مؤشرًا على أمراض الكلى، وهذا يحدث لأن مرشحات الكلى قد تتلف مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول.



ضعف الشهية

ضعف الشهية

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يرتبط الانخفاض التدريجي في معدل الترشيح الكبيبي لدى مرضى الكلى المزمن بانخفاض كبير في تناول الطعام، ويمكن أن يكون ضعف الشهية وفقدان الوزن أيضًا علامة على مرض الكلى.

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكلى:

- حافظ على نشاطك البدني ومارس الرياضة يوميًا

- ممارسة اليوجا والتأمل

- الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غنى بالعناصر الغذائية مثل الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات



الكليتين

ما الذي يجب تجنبه؟

- تجنب تناول الأطعمة الحارة والمصنعة

- لا تفرط في شرب الماء لأنها قد تضغط على الكلى

- الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول، حيث يمكن أن يدمر التدخين الأوعية الدموية مما يقلل من تدفق الدم في الكلى.

- لا تتناول المكملات الغذائية دون استشارة طبيبك لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على كليتيك.