شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن.. اتحكم فى هرمون الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن عادات نمط الحياة تؤثر بشكل مباشر على هرمونات معينة في الجسم، مثل هرمون الجوع المعروف أيضًا باسم "جريلين"، حيث أن المستويات العالية من هذا الهرمون تعرقل عملية حرق دهون البطن التي تعتبر الأكثر تعقيدًا مقارنة بالدهون التي تتكون تحت الجلد، خاصة أن تلك الدهون المعروفة باسم الدهون الحشوية تتكون بالقرب من أعضاء الجسم الحيوية مثل المعدة والأمعاء، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

فيما يلى.. 4 طرق يمكنك من خلالها تقليل مستويات هرمون الجوع للمساعدة في التخلص من دهون البطن: تناول المزيد من البروتين

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين وقليلة الدهون تعزز فقدان الوزن بدرجة أكبر مقارنة بالأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات وقليلة الدهون، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من دهون البطن العنيدة.

تمنح الأطعمة الغنية بالبروتين شعورًا بالشبع لفترة أطول وتكبح الشهية وتتحكم في مستويات هرمون الجوع.



البروتين

النوم

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم التحقيق في مدة النوم القصيرة وارتباطها بهرمونات الجوع "الجريلين واللبتين" وتأثيرها على مؤشر كتلة الجسم.

وجدت الدراسة أن النوم لعدد أقل من 8 ساعات في كل ليلة، لديهم زيادة في مؤشر كتلة الجسم نتيجة ارتفاع مستويات هرمون الجريلين المرتبط بالجوع.



النوم

تناول الطعام كل 4 ساعات

نظرت إحدى الدراسات في توقيت تناول الوجبة وتأثيرها المركب على مستويات الجريلين والشهية وفقدان الوزن، حيث أظهرت أهمية تناول الطعام على فترات (كل 4 ساعات) لتحقيق نتائج جيدة.

فقد يؤدي فقدان الوزن الناتج عن النظام الغذائى إلى زيادة فى مستويات الجوع والشغف لتناول الطعام ما قد يترتب عليه استعادة الوزن المفقود.

شرب المزيد من الماء

بدون الماء، لا يستطيع الجسم القيام بعملية التمثيل الغذائى للدهون المخزنة بشكل صحيح، حيث تحدث هذه العملية عندما تتفاعل جزيئات الماء مع الدهون الثلاثية لتكوين الجلسرين والأحماض الدهنية.

لذلك فإن شرب كمية كافية من الماء ضروري لحرق دهون البطن والمخزنة بوجه عام، حيث وجدت العديد من الدراسات أن زيادة شرب الماء أدى إلى زيادة تحلل دهون البطن ومن ثم فقدانها.