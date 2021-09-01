شكرا لقرائتكم خبر عن ثقتك بنفسك تحدد تصرفاتك .. تعرف على الأفعال التي تحارب الثقة وتقلل معدلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرة هى التصرفات التي نقوم بها بشكل تلقائي لكنها تحمل إشارات تحذيرية تنبهنا إلى انخفاض معدل الثقة بالنفس، وكلما استمر الشخص في القيام بهذه الأفعال ينخفض المعدل أكثر فأكثر، لذا يجب أن نكون قادرين على الملاحظة والتمييز في أسرع وقت حتى نبدأ في الامتناع عن القيام بها تدريجيا،

ويقدم موقع ال Brightside تقريرا بأهم الأشياء التي تقلل من ثقة الشخص بنفسه والحرص على تجنبها وهى:

تأجيل الأعمال:



تأجيل الأعمال

الذين يعانون من انخفاض الثقة بالنفس لا يؤدون أعمالهم في الوقت المحدد، بل وأحيانا لا يقومون بها من الأصل، خوفا من عدم قدرتهم على الإنجاز، أو إذا خرجت النتيجة سيئة، وكثيرا ما يجدون لأنفسهم العذر بأن لم يكن لديهم الوقت الكافٍى للقيام بها بشكل جيد، ويصنعون أسباب مسبقة للفشل

والحقيقة أن القيام بمثل هذه الأفعال تؤدي إلى الشعور بالذنب والإحباط، فإن كنت من هؤلاء الأشخاص حاول إقناع نفسك أنك لست مضطرا إلى أن تكون مثاليا، وحاول القيام بكل المهام حتى وأن كانت قدراتك بسيطة .

اترك مساحة لحدوث أخطاء:



مساحة لحدوث أخطاء

بعض الناس دائما ما يضعون لأنفسهم أهداف يصرون على تحقيقها دون الانتباه إلى قدرتهم على تنفيذها، وهذا من شأنه أن يزيد من الضغط النفسي الذي يقلل من قدرة الشخص على أداء أعماله بالشكل المطلوب، وحين لا يتمكن الشخص من الوصول إلى ذلك الهدف الذي حدده لنفسه، يعاني من الإحباط الشديد، وتنخفض ثقته في مواهبه وقدراته ،لذا يجب أن نعود أنفسنا على أننا حين نحدد هدف، لا بد أن نترك مساحة لحدوث الأخطاء.

توقع الأسوأ :



توقع الأسوأ

يعتقد البعض أنهم حين يفكرون في الاحتمالات السيئة سيتمكنون من التعامل مع المواقف بشكل أفضل حتى يتجنبوا حدوث هذه الاحتمالات، حتى إن حدثت سيكونون مستعدين للمواجهة، والحقيقة أن التفكير الدائم في مثل هذه الأحداث يشكل اعتقادا في نفس الإنسان بأنه شخص غير ناجح وأن كل شيء يقوم به لن يكون جيدا بشكل كافٍ.

تجنب المخاطرة:



عدم الثقة بالنفس

الخوف الشديد من الفشل عادة ما يمنع الشخص من القيام بأي شيء جديد أو غير مألوف، بالرغم من احتمالية أن يكون القيام بمثل هذه الأشياء وسيلة لتغيير الحياة إلى الأفضل، إذا عودت نفسك على تجنب أي من التحديات فإن ذهنك قد يعتاد مع الوقت على الروتينية وعدم التغيير، وربما يجعلك تفكر دائما أن ليس لديك القدرة الكافية للقيام بأي شيء فيه نوع من الصعوبة أو التغيير، بل وسيقل تقبلك لحدوث أية أخطاء حتى وإن كانت بسيطة.