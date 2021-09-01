شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تقع فيها المرأة الحامل أبرزها استخدام المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فترة الحمل تهتم السيدات بتناول الطعام الصحى والمتابعة المستمرة مع الطبيب ورغم ذلك، قد ترتكب المرأة الحامل بعض الأخطاء التى لا تعرف مدى خطورتها على صحتها وصحة الجنين.

وحسب ما ذكره موقع thehealthsite فأن أبرز هذه الأخطاء هى:

-حمل أكياس ثيقلة الوزن:

يمكن أن يؤدي حمل الوزن الثقيل إلى تمزق كيس الماء عند المرأة الحامل، مما يتسبب في انقباضات الرحم المبكرة ومضاعفات أخرى كالتعرض للولادة المبكرة.

-الاستلقاء بشكل مستقيم:

الاستلقاء على ظهرك بشكل مستقيم، يعتقد بعض الناس أنه ليس خطيرًا وحتى مع البطن الكبير يمكنهم أن يكونوا على ظهورهم، ولكن الاستلقاء بشكل مستقيم يضغط على الأعضاء الرئيسية مثل القلب والرئتين والكلى ويقيد تدفق الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى الجزء العلوي، وقد يعني هذا انخفاض التغذية وإمدادات الدم للجنين.

-عدم ارتداء أحزمة الأمان في السيارة:

تتجنب بعض النساء أحزمة الأمان معتقدين أنها ستؤثر على الطفل، ولكن إذا كنتي ستسافرين لفترة طويلة في السيارة فاجعلي ارتداء أحزمة الأمان قاعدة أساسية لكي، فيمكن أن تتعرضين لحوادث تشكل خطرا علىكي وعلي الجنين.

-ارتداء الكعب العالي:

لبس الكعب العالي يؤثر على المرأة الحامل حيث يفرز جسمك هرمونًا يسمى ريلاكسين ، والذي يعمل على إرتخاء المفاصل فمع نمو بطنك وزيادة الوزن يصبح من الصعب بشكل متزايد على المرء أن يوازن مع الكعب العالي، ويمكن أن يكون الانزلاق أو السقوط خطيرًا خلال هذا الوقت.

-استخدام هاتفك المحمول:

لا يمكننا الاستغناء عن هواتفنا الذكية لكن تؤثر بشكل كبير على الجنين بسبب الموجات الكهرومغناطيسية.