أيهما أكثر فعالية في الحماية من كورونا.. لقاح “موديرنا” أم “فايزر”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

مع التوسع في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، تلعب الأجسام المضادة دورا هاما في فعالية اللقاحات المستخدمة.

رصد باحثون في بلجيكا زيادة في الأجسام المضادة وصلت إلى “أكثر من الضعف” بين من تلقوا لقاح “موديرنا” ضد كوفيد-19 مقارنة بمن تلقوا لقاح “فايزر”، إلا أنهم دعوا إلى ضرورة أخذ هذه النتائج بحذر.

وأجريت الدراسة التي نشرت في دورية “جاما” على نحو 2499 عاملا في مجال الرعاية الصحية في بلجيكا تلقوا جرعتين من أي من اللقاحين. وقاس الباحثون مستويات الأجسام المضادة في الدم قبل التطعيم، وحتى 10 أسابيع بعد الجرعة الثانية.

ووجدوا أن مستوى الأجسام المضادة ارتفع إلى 3836 وحدة/ ملل لمن تلقوا لقاح “موديرنا” مقارنة بـ1444 وحدة /ملل لمن تلقوا لقاح “فايزر” وذلك بين المشاركين الذين سبق إصابتهم بالمرض من قبل.

وأما غير المصابين، فوصلت النسبة إلى 2881 وحدة /ملل في “موديرنا” و1108 وحدة /ملل لمن تلقوا “فايزر”.

وقالت الدراسة إن هذه النتائج تظهر مناعة أكبر للقاح “موديرنا” مقارنة بـ”فايزر” سواء بالنسبة للمصابين من قبل أو غير المصابين.

وردت هذا الأمر إلى احتمالين، الأول هو أن لقاح “موديرنا” يحتوي على نسبة عالية من “mRNA” والثاني هو الفجوة الأطول بين الجرعة الأولى والثانية بين اللقاحين (أربعة أسابيع للأول مقابل ثلاثة أسابيع للثاني).

وقالت إنه مع ذلك ينبغي الأخذ في عين الاعتبار أن هذه الدراسة “محدودة” فيما يتعلق بأمور مثل نقص البيانات حول المناعة الخلوية وبسبب تركيزها فقط على العاملين في مجال الرعاية الصحية. وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت الاختلافات في مستوى الأجسام المضادة تؤدي إلى الاختلاف في الحماية الدائمة.

وكانت “مايو كلينيك” قد نشرت دراسة مؤخرا أشارت إلى أن لقاح “موديرنا” خفض حالات دخول المستشفيات جراء المرض بنحو نصف معدل لقاح “فايرز”.