شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض تسريب المعدة وما هى أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلي تشنج وانتفاخ شديد في البطن، وعند استمرار هذه الأعراض ويذهب المريض الطبيب يبدأ في الشك بتسريب المعدة.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، كل ما يجب أن تعرفه عن متلازمة تسريب المعدة، وهي:

ما هو مرض تسريب المعدة ؟

هذا المرض يتسبب في عدم قدرة المعدة علي القيام بدورها بشكل طبيعي، وهو هضم الطعام، ويكون السبب تعرض المعدة لإضطراب شديد في المعدة وتشنج وانتفاخ شديد بالإضافة إلي الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

ما هي أسباب الإصابة بتسرب المعدة ؟

بعض الأدوية التي يتناولها الشخص بكثرة قد تكون السبب، ومنها المسكنات والمضادات الحيوية كما أن مرضي السرطان الذين يتم علاجهم بالكيماوي يعدوا أكثر عرضة، كما أن مرضي السكر معرضون لتسرب للإصابة بتسريب المعدة بسبب عدم قدرة الجسم علي الهضم بشكل طبيعي.

ما هي أعراض الإصابة بتسرب المعدة؟

-الإصابة بتشنجات في المعدة شديد تعد من أبرز الأعراض.

-الإصابة بغازات في البطن.

-انتفاخ شديد البطن.

- الشعور المستمر بالإرهاق.

ما هي طرق علاج تسرب المعدة؟

التعرف علي السبب الرئيسي للإصابة يعد من أفضل الحيل العلاجية، ولذا عليك تجنب تناول الأدوية المسببة للإصابة كالمسكنات والمضادات الحيوية، والإكثار من تناول السوائل الدافئة والمهمة للمعدة كالينسون والنعناع تعد من الحيل العلاجية الجيدة، وتجنب الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والمسبكات.