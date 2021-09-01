بيروت - نادين محمد -



نميل جميعا إلى تناول لحوم الأبقار والخراف والماعز، ولكن هل فكرت يوما في تناول لحم الكنغر؟!. نعم إنه وجبة محببة لدى الشعب الاسترالي، ربما لتوافر مزارع الكنغر في قارتهم البعيدة، ولكن يبدو أن مذاقه اللذيذ وفوائده الجمة حولته إلى اتجاه غذائي جديد.

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فوائد لحم الكنغر :

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يعتبر الكنغر من الحيوانات النشطة للغاية التي تتغذى على أوراق الشجر الطبيعية ، مما يعني أنها تنتج لحومًا قليلة الدهون وعالية الجودة تزودك بوفرة من الطاقة.

مع وجود أقل من 2 في المائة من الدهون وكونه أحد أعلى مصادر للبروتين، يعد لحم الكنغر أحد أكثر خيارات اللحوم الصحية التي يمكنك تناولها.



يوفر 150 جرامًا من لحم الكنغر للشخص البالغ ثلثي (66٪) من احتياجاته اليومية من البروتين.

يعتبر لحم الكنغر أيضًا مصدرًا رائعًا لدهون أوميغا 3 ومليء بالحديد والزنك. يمكن لشريحة لحم الكنغر التي يبلغ وزنها 150 جرامًا أن تلبي ثلث احتياجاتك اليومية من الحديد.

يساعد الحديد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة ، ويمنحنا الطاقة ، ويساعد في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. في حين أن الزنك ضروري للنمو.

لحم الكنغر أيضًا مصدر قوي لفيتامين ب 12 الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

يمكن أن يكون لحم الكنغر أحد أكثر خيارات اللحوم صحة لعشاءك.

. لحم عضوي

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جميع لحوم الكنغر عضوية، مما يعني أنه لا يتم تربيتها أبدًا على الأعلاف الرديئة . يتم الحصول عليها من بيئتها الطبيعية وتربيتهم خالية من التدخل البشري أو المضادات الحيوية أو هرمونات النمو المضافة أو المواد الكيميائية.

يوجد حاليًا عدد كبير من حيوانات الكنغر في أستراليا - 14.5 مليون حيوان كنغر في نيو ساوث ويلز وحدها - مما أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية.

هذا يعني أن التنوع البيولوجي الأصلي في أستراليا مهدد. أدى نقص الغطاء النباتي الناجم عن زيادة عدد حيوانات الكنغر أيضًا إلى موت العديد من حيوانات الكنغر من الجوع.

مصدر غذاء الكنغر والمشاكل الصحية اللاحقة تفاقمت بسبب ظروف الجفاف المستمرة.

. لحم الكنغر مذاقه لذيذ

هل سبق لك أن جربت الكنغر في الكباب؟ أو مع وصفة البولونيز؟ أو حتى برجر كنغر؟ ينصح الطهاة بتجربة وصفات الكنغر ليس لفوائده وقيمته الغذائية السابق الحديث عنها، بينما لمذاقه اللذيذ ووصفاته المتعددة.

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