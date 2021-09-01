11 نوع من الأطعمة تساعد فى الحفاظ على قوة الدماغ

بيروت - نادين محمد -

11 نوعاً من الأطعمة تساعد في الحفاظ على قوة الدماغ وتعزيز تركيزك وصحتك العقلية بشكل عام، احرصي على إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي.

اقرئي أيضا : توقفي عن تناولها فوراً أطعمة تضر بصحة الدماغ

​

تُعد القهوة من أكثر المشروبات الشعبية التي تزيد من تركيزك، وتساعد مضادات الأكسدة في حماية الدماغ من حالات الصحة العقلية الشائعة، مثل السكتة الدماغية ومرض باركنسون والتدهور المعرفي ومرض الزهايمر.

2. الأسماك الدهنية

​

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد على زيادة تدفق الدم في الدماغ، وتساعد على تأخير التدهور العقلي الذي يصاحب التقدم في السن.

الشاي الأخضر هو منبه معروف آخر يساعدك على البقاء يقظاً، ويحتوي على مركبين يقطعان شوطاً طويلاً في التأثير في الدماغ.

​

5. الخضروات الورقية الخضراء

تمتلئ الخضروات الورقية بالعناصر الغذائية التي تعزز الدماغ بطرق رائعة، و يُعد البروكلي والكرنب والسبانخ من بين الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية التي تجعلها مفيدة لصحة الدماغ.

البروكلي يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين K، من بين المركبات النباتية الأخرى التي تساهم في تحسين الذاكرة، والتأثيرات المضادة للالتهابات وفوائد حماية الدماغ.

​

الشوكولاتة الداكنة تساعد على تعزيز عقلك، وتُعد الشوكولاتة غنية بمركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهاب العصبي، وتحمي الخلايا العصبية، كما أنها فعالة في تعزيز التعلم والأداء المعرفي والذاكرة.

​

غنى بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية أيضاً، و أيضاً على تحسين العوامل التي تؤثر في صحة القلب والدماغ.

8. الأفوكادو



الأفوكادو يحتوي على فيتامينات B5 و B6 و C و E و K. كما أنه يأتي مع حمض الفوليك والبوتاسيوم.

​

9. البيض

يحتوي البيض على حمض الفوليك والكولين وفيتامين B6 و B12، ويساعد حمض الفوليك في إبطاء التدهور العقلي الذي يأتي مع تقدم العمر.

​

الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما يساعد على تحسين الذاكرة، ويعزز نمو خلايا الدماغ و التعامل مع أمراض الزهايمر .

​

جذر الشمندر يساعد في منع التدهور العقلي المرتبط بضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

​