فوائد مذهلة للملح الصخري 

بيروت - نادين محمد -

الملح مركب مكون من الصوديوم والكلور يسمى كلوريد الصوديوم. الملح موجود بكميات وفيرة في محيطاتنا. يتم استخدامه منذ عصور للحفظ أو كتوابل الطعام.



يتم تحضير ملح الطعام العادي في مناجم الملح من خلال عملية التبخر ومن ثم معالجته. يمكن إضافة اليود إلى الملح صناعيًا للتغلب على نقص اليود أيضًا.

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يتكون الملح الصخري عندما تتبخر مياه البحر في البحيرات ببطء . إنه شكل غير مكرر من الملح ويحتوي أيضًا على معادن مفيدة لصحتك. يحتوي الملح الطبيعي على بعض الإضافات الضارة لجعله أقل رطوبة. الملح الصخري خالي من هذه المعالجة وبالتالي يمكن أن يكون بديلاً أكثر صحة بالنسبة لك.

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المعادن ضرورية لمختلف الوظائف الحيوية في الجسم مثل تحويل الجلوكوز إلى طاقة ، وعمل العضلات ، وحتى في تكوين الهرمونات. في ما يلي بعض الفوائد الصحية للملح الصخري:

1. يحسن الهضم

يستخدم الملح الصخري لعلاج الأمراض المختلفة. يمكن استخدامه كعلاج منزلي ممتاز لتخفيف الإمساك والحموضة والانتفاخ. تعمل المعادن الموجودة في الملح الصخري على تسريع حركة الأمعاء. يساعدنا على التخلص من السموم في أمعائنا. يمكنك إضافة 1-2 رشة ملح في ماء دافئ ثم إضافة نصف ليمونة للشرب قبل الذهاب إلى الفراش.

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2. يقوي جهاز المناعة

الملح الصخري ليس غنيا بالمعادن فحسب ، بل يحتوي على فيتامين ك الذي يساعد في تعزيز المناعة. فيتامين ك ضروري لتكوين بروتينات مختلفة في الجسم تساعد في تخثر الدم. يساعد فيتامين ك أيضًا في تكوين أنسجة العظام السليمة والوظائف الفسيولوجية المهمة الأخرى.

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3. يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر

تم إجراء بعض الأبحاث التي تؤكد أن الملح الصخري لديه القدرة على تحفيز الأنسولين في الجسم والذي لا يساعد فقط في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم ، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر.



4. ينظم ضغط الدم

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على عكس ملح الطعام العادي ، يحتوي ملح الصخور على المزيد من المعادن وخاصة البوتاسيوم. تنظم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم كمية احتباس الماء في الجسم والتي يمكن أن تمارس ضغطًا إضافيًا على القلب. يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تنظيم تناول الملح في حياتهم اليومية لتجنب أي اضطرابات .

5. تقلصات العضلات

الملح الصخري هو مجرد شكل نقي من كلوريد الصوديوم. يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم أيضًا. تساعد هذه المعادن في التعامل مع اختلال توازن في الجسم مما يساعدك على التخلص من تقلصات العضلات. يمكنك أيضًا استخدام الملح الصخري مع الماء الساخن لتخفيف الآلام في المنطقة المصابة.

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6. يعزز صحة الجلد

الملح الصخري مقشر ممتاز. يمكن أن يساعدك على التخلص من كل الأوساخ والزيوت على وجهك . يمكن استخدامه أيضًا كمقشر للجسم. يساعد الملح الصخري أيضًا في التطهير العميق للمسام مما يساعد أيضًا في تقليل ظهور البثور على الوجه. حتى عند استخدامه خارجيًا ، يمكن أن يساعد في استخراج السموم من الجلد. يمكنك فقط إضافة ملعقة كبيرة من الملح في غسول أو منظف الوجه المعتاد.

7. يعزز نمو الشعر الصحي

يمكن أن يساعدك على تنظيف شعرك دون إزالة الزيوت الطبيعية من الشعر. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الملح الصخري في الشامبو المعتاد.

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