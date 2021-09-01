شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تلامس 218 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 639901 39232472

الهند 438560 32768880

البرازيل 579574 20752281

روسيا 363807 6918965

المملكة المتحدة 132535 6789581

فرنسا 114494 6765708

تركيا 56675 6387082

الأرجنتين 111607 5178889

إيران 107794 4992063

كولومبيا 124883 4907264.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20830 1888150

36 - المغرب 12649 860948

38 - الأردن 10411 797126

43 - الإمارات 2041 718370

45 - تونس 23451 664034

47 - لبنان 8053 602266

50 - السعودية 8545 544449