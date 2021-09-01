كورونا حول العالم.. إصابات قياسية في الهند وبريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 218 مليونا و557 ألفا و218 إصابة.







وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و533 ألفا و955 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 195 مليونا و392 ألفا و809 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





رقم قياسي في الهند

ذكرت الحكومة الهندية أنها سجلت 41965 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إنها رصد كذلك 460 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.81 مليون والوفيات إلى 439020.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.





19 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 37 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 بعد أن كانت 14 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94898 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





ارتفاع وفيات المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك الثلاثاء، أنها سجلت 11146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و835 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 3 ملايين و352410 وإجمالي الوفيات إلى 259326.





طفرة في إصابات بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 32181 إصابة جديدة بكوفيد-19 بارتفاع عن العدد المسجل في اليوم السابق، والبالغ 26476 وذلك بعد عطلة أسبوعية طويلة.

كما سجلت 50 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض مقارنة مع 48، الثلاثاء.



