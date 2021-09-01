شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل ذاكرة قوية.. ابتعد عن المشروبات الغازية والشيبسى والمكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن نظامنا الغذائي يؤثر على قوتنا الجسدية والصحة العقلية أيضًا، وهذا هو الدافع وراء النصائح المتكررة بأهمية تناول طعام صحى، ويقترح الخبراء أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات يجب تجنبها لأنها تسبب تدهور الذاكرة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

فيما يلى.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات لتحسين ذاكرتك:

المشروبات الغازية

عادة المشروبات الباردة المحلاة بكميات عالية من السكر مثل المشروبات الغازية تضر صحة الجسم بوجه عام، والصحة العقلية بوجه خاص، حيث تسبب التهاب الدماغ وتضعف الذاكرة والتعلم.

ويشير الخبراء أيضًا إلى أنه حتى الصودا الدايت تحتوى على عناصر تسبب ضعف الذاكرة.



المشروبات الغازية

الشيبسى

وفقًا للخبراء، فإن أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من الدهون المهدرجة التي تتمثل في الشيبسي والمقرمشات الأخرى، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وانخفاض حجم المخ، فضلاً عن التدهور المعرفي.



شيبسي

المكرونة

الإفراط بتناول المكرونة، وفقًا للخبراء، يؤثر أيضًا على صحة الدماغ عن طريق تقليل إنتاج الجزيء عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو ضرورى جدًا للحفاظ على عمل الذاكرة لفترة طويلة والتعلم وكذلك التأثير على الخلايا العصبية الجديدة.



مكرونة

الكحول

ينصح بتجنب الكحول لتحسين الذاكرة، حيث أن استهلاك الكحول بشكل عام يؤثر على العقل لأنه فإنه يمتص فيتامين ب 1 مما يؤدي إلى انخفاض حجم المخ وتدمير الناقلات العصبية وفقدان الذاكرة بشكل عام.

ماذا نأكل؟

يقترح الخبراء، لتجنب الإصابة بحالات التدهور المعرفى والحفاظ على الذاكرة وتحسين عملها، زيادة الاستهلاك من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل بذور الشيا والكتان والجوز (عين الجمل) والتي تزيد من إفراز المركبات المضادة للالتهابات في الدماغ ولها تأثير وقائي.