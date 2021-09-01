شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. اعرف ازاى تسيطر على مستوياته بالدم من غير أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض المزمنة التي يحتاج إلى طريقه خاصة للتعامل معه يمكن أن يؤدي الالتزام الصارم بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة ستة أشهر إلى ارتفاع معدلات السيطرة على مرض السكري من النوع 2 خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب الأدوية لمرض السكري ، يمكن أن تكون المرحلة الأولى من العلاج اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وفقا لتقرير لموقع time now news.

وفقًا لمجلة The BMJ، فإن الالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد في إدارة أفضل لمرض السكري من النوع 2.

لماذا لا ينصح بالكربوهيدرات لمرضى السكر؟

مرضى السكر لا يتحملون الكربوهيدرات لذلك، عندما يستهلكون الكثير من الكربوهيدرات يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي يجب تنظيمها بالأنسولين وبالمثل، عندما يتم تقليل تناول الكربوهيدرات، فإن جسم المريض يعاني من كميات أقل من الأحمال لإنتاج الأنسولين بسبب انخفاض معدل التقلب في مستويات السكر في الدم، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من وقت احتباس الماء وبالتالي يخفف من وزن الماء في الجسم، مع مرور الوقت، يؤدي نفس الشيء إلى فقدان الوزن، وهو أمر مفيد أيضًا لمرضى السكري من النوع 2.

الأطعمة المصنعة والمعبأة لاحتوائها على نسب عالية من السكر والمواد الحافظة.

المكرونة البيضاء.

الخضار النشوية مثل البطاطس.

الخبز الأبيض والخبز.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل المعجنات والكعك والبسكويت والحلوى والعصائر والمشروبات الغازية.

في حين أن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، إلا أنها يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن .

خضروات.

الدهون الصحية مثل المكسرات والزيتون.

تناول الفاكهة باعتدال.

البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج ومصادر البروتين الأخرى مثل البيض .

يجب على مريض السكر أن يقلل من استهلاك الأطعمة التالية:لمرضى السكر الذين يفكرون في اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يوصى بالأطعمة التالية: