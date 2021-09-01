شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة تململ الساقين وطرق علاجها والوقاية منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تململ الساق هى اضطراب عصبي حسي يسبب أحاسيس مزعجة في الساقين أو القدمين تسبب رغبة في تحريك الساقين بشكل لا إرادى، وتحدث غالباً في الليل أو عند النوم في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب متلازمة تململ الساقين وعلاجها وطرق الوقاية، بحسب موقعى مايو كلينيك وtriathlon.

ما الذي يسبب متلازمة تململ الساق؟

السبب الدقيق لمتلازمة تململ الساق غير معروف ولكن تم ربطه بعدد من العوامل المختلفة:

-نقص الحديد وضعف نقل الحديد في جميع أنحاء الجسم.

-الأمراض المزمنة مثل مرض باركنسون والفشل الكلوي والسكري والاعتلال العصبي المحيطي.

- الحمل - خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة تزول الأعراض عادة في غضون شهر بعد الولادة.

-الأدوية مثل مضادات الغثيان ومضادات الذهان وبعض مضادات الاكتئاب.

يمكن أن تشمل محفزات نمط الحياة اضطرابات النوم، والتدخين المفرط، وتناول الكافيين ، وقلة التمارين ، والضغط العصبى والنفسي.

أعراض متلازمة تململ الساق

تشمل الأعراض التشنجات أو الألم أو الإحساس بحركة دورية "نفضة" في ربلة الساق أو القدمين أثناء النوم والتي يمكن أن تختلف في شدتها من انزعاج خفيف إلى ألم شديد.

تظهر الأعراض أو تزداد سوءًا خلال فترات الخمول، ويتم تخفيفها عن طريق تحريك الساقين أو فركهما نظرًا للتأثيرات الأكثر شيوعًا لكونها أعراضًا في الليل ، يمكن أن تسبب صعوبة في النوم.

علاج متلازمة تململ الساق

من أجل تخفيف نوبة متلازمة تململ الساق، يجدر تجربة حركات وتمارين الساق للتمدد تساعد فى تخفيف الأعراض.

تجنب الأوزان الثقيلة أو العمل على إرهاق العضلات، ولكن حاول تغيير الوضع، والمشي، والإطالات الخفيفة ، وتحريك الكاحلين بلطف لأعلى ولأسفل.

يمكن أن يؤدي وضع كيس حراري أو ضغط بارد على منطقة الأعراض لمدة 10 دقائق إلى تهدئة الأعراض.

طرق الوقاية من متلازمة تململ الساق

هذا يعتمد كثيرا على السبب الفردي يمكن إدارة متلازمة تململ الساق الخفيفة غير المرتبطة بحالة طبية أساسية من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة:

-التمارين الهوائية اليومية المنتظمة ذات الشدة المعتدلة لمدة 20-30 دقيقة وهذا يشمل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.

-برنامج تمارين منتظم يشمل تدريبات مقاومة الجزء السفلي من الجسم يمكن أن تكون اليوجا اللطيفة والبيلاتس أيضًا مساعدًا رائعًا لمدة 30 دقيقة من التمارين الهوائية ، لتحسين والحفاظ على مرونة الأطراف السفلية واستقرارها ومنع توتر العضلات تجنب التمارين عالية الشدة وممارسة الرياضة بالقرب من وقت النوم.

-تجنب المنشطات مثل الكافيين.

-التوقف عن التدخين.

-عادات نوم جيدة وروتين نوم منتظم.

تحكم في التوتر جرب تقنيات الاسترخاء قبل النوم.

-تكملة أي نقص في الفيتامينات ؛ إذا كان هناك دليل على نقص الحديد أو المغنيسيوم أو حمض الفوليك ، فيجب معالجة ذلك.

في الحالات الأكثر شدة ، أو عندما لا تؤثر التغييرات في نمط الحياة على الأعراض، يمكن وصف مجموعة متنوعة من الأدوية.

لا يوجد دواء واحد ثبت أنه يمنع متلازمة تململ الساق ، ومع ذلك فقد ثبت أن الأدوية التي تؤثر على انتقال الدوبامين في الجهاز العصبي المركزي، ومن الأدوية الأخرى التي يمكن تساعد في منع تململ الساقين أدوية مثبطات الجهاز العصبي المركزي.