علاج اضطراب الهرمونات 

بيروت - نادين محمد -

يعد عدم التوازن الهرموني أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا التي يبدو أن العديد من النساء لا يدركنها حتى يلاحظن أعراضًا مثل حب الشباب أو زيادة الوزن المفاجئة. قد يؤدي عدم معالجته في الوقت المناسب إلى ظهور أعراض يصعب التعامل معها. إذا كنتِ تعاني من خلل هرموني وترغبين في إعادة مستويات الهرمونات إلى المسار الصحيح باستخدام الطرق الطبيعية ، تابعي القراءة.

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الهرمونات هي الناقلات الكيميائية للجسم المسؤولة عن التحكم في العديد من العمليات الرئيسية ، مثل التمثيل الغذائي والتكاثر. يتم إنتاجها بواسطة الغدد الصماء. الفئات الثلاث الرئيسية هي الغدة الدرقية ، والغدة الكظرية ، والهرمونات الجنسية ، وكلها تعمل معًا. عندما تنتج إحدى هذه الغدد الكثير أو القليل جدًا من الهرمونات ، فإنها تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم حيث يتعين على الغدد الأخرى أن تتدخل ، مما يؤدي إلى إجهادها ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم التوازن.

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طرق طبيعية لعلاج الخلل الهرموني

يمكنك تضمين الأطعمة والأعشاب والمكملات التالية في نظامك الغذائي اليومي لعلاج اختلال التوازن الهرموني.



أ. زيت جوز الهند

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يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة مفيدة للغاية لصحتك وتوفر اللبنات الأساسية للهرمونات. تساعد هذه الأحماض الدهنية في تقليل الالتهاب داخل الجسم الذي قد يحدث بسبب عدم التوازن الهرموني. يعتبر زيت جوز الهند أيضًا مفيدًا لصحتك العامة لأنه يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل التوتر والقلق.

المكونات:

1-2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر 100٪

الطريقة:

تناولي 1-2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند البكر 100٪ يوميًا.

يمكنك إما استخدامه في تتبيلة السلطة والعصائر أو استبدال زيت الطهي به.

ب. الافوكادو

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الأفوكادو مصدر غني للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. هذه الأحماض الدهنية لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج عدم التوازن الهرموني. يعزز تناول الأفوكادو بانتظام صحة القلب ويضمن مد الجسم بالألياف والمواد الغذائية اللازمة لصحة جيدة. قد يساعد أيضًا في تقليل زيادة الوزن بسبب عدم التوازن الهرموني.

المكونات:

1 أفوكادو

الطريقة:

قشري الأفوكادو.

قطعيها إلى مكعبات صغيرة ثم تضاف إلى السلطة المفضلة لديك.

يمكنك أيضًا مزجها مع بعض حليب الجوز والعسل لصنع عصير صحي.



ج. الزبادي

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الزبادي مصدر غني للبروبيوتيك الذي يمكن أن يساعد في إصلاح بطانة الأمعاء وموازنة هرموناتك. البروبيوتيك هي بكتيريا صحية يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي نقص هذه البكتيريا إلى مشاكل في الهضم والالتهابات ، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلال التوازن الهرموني.

د. ألاحماض الدهنية أوميغا 3

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يمكن أن تعمل الطبيعة المضادة للالتهابات لأحماض أوميغا 3 الدهنية على الحفاظ على توازن مستويات الهرمونات، إنها توفر اللبنات الأساسية لإنتاج الهرمونات. لا تقلل هذه الأحماض الدهنية من الالتهاب الناجم عن عدم التوازن الهرموني فحسب ، بل تساعد أيضًا في تخفيف التوتر والقلق.

المكونات:

250-500 مجم من مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية

الطريقة:

1. تناولي 250-500 مجم من مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يوميًا.

2. يمكنك تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين.

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