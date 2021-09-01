شكرا لقرائتكم خبر عن قوى مناعتك وانعش بشرتك بـ5 مشروبات غنية بفيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فيتامين C خصائص تعزيز المناعة التي يمكن أن تساعد الجسم على درء الالتهابات والأمراض، بالإضافة إلى ذلك له دور هام في العناية بصحة البشرة وجمالها لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وكل روتين للعناية بالبشرة هو مزيج من عدة خطوات وعناصر تعمل معًا لإنتاج بشرة أكثر صحة وشبابًا، و يعد ضمان طول عمر الجلد عاملاً مهمًا في تحسين مظهر البشرة.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS مستحضرات التجميل وحدها لا يمكنها إصلاح بشرتك ، اتباع نظام غذائي صحي مهم بنفس القدر هذا يعني إدخال العناصر الغذائية في نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد.

مشروبات غنيه بفيتامين سي

الكيوي: أضف الكيوي إلى نظامك الغذائي للحصول على جرعتك من فيتامين سى لتعزيز صحة الجلد ، ويمكن لهذا المشروب المنعش بالتأكيد تنشيط جسمك مشروب سهل التحضير، كل ما عليك فعله هو مزج بعض الكيوي وعصير الليمون والعسل وتزيينه ببعض أوراق النعناع.

عصير البرتقال: تشتهر ثمار الحمضيات مثل البرتقال بكونها مصدرًا رائعًا لفيتامين سي لتعزيز صحة الجلد ، يمكن أن يساعد شرب عصير البرتقال أيضًا في تعزيز المناعة تحضير عصير برتقال طازج وإضافة بعض عصير الليمون والعسل لتعزيز النكهة.

عصير الأناناس بالعسل: الأناناس مصدر غني بفيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة.يمكن أن يساعد هذا المشروب الرائع في تحسين البشرة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة لتحضير عصير الأناناس بالعسل ، امزج بعض قطع الأناناس مع عصير الليمون يُمزج بعض العسل لإضافة حلاوة للشراب.

التوت: التوت مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والألياف الغذائية اصنع عصير التوت واشربه كل يوم للحصول على نتائج مذهلة أضف بعض الفراولة والتوت الأسود والتوت البري إلى بعض الحليب الطازج واللبن واخلطهم جيدًا.

الجزر بالتفاح: يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا بفيتامين A و C و K. قم بإعداد مشروب صحي عن طريق مزج التفاح والجزر والليمون والكرفس إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الحلاوة إلى المشروب ، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه.