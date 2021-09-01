شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق البارد والتعب الشديد.. أبرز أعراض نوبة القلب الصامتة أعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بعدم الراحة أثناء قيامك بالأعمال اليومية الخاصة بك ويصاحبك الشعور بالإرهاق والتعب، والنهاجان الشديد، عليك الإتباه لأن هذه الأعراض قد تكون علامة علي إصابتك بنوبة فلبية صامتة.

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

لا تؤدي النوبة القلبية دائمًا إلى ألم مزمن في الصدر أو ضغط شديد لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في سقوط الشخص على الأرض، ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون نوبة قلبية صامتة.

حسب التقرير المنشور في موقع " healthline" ، أكد علي أنه تحدث النوبة القلبية عندما تنسد الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، وهذا يؤدي إلى حرمان عضلة القلب من الأكسجين والمواد المغذية، وعندما لا تكون هناك أعراض قوية مثل عسر الهضم ، والتواء أو توتر العضلات ، والتعب الشديد فهذا يعني أنك مصاب بـ"النوبة القلبية الصامتة".

علامات تحذيرية من النوبة القلبية الصامتة ومنها:-ألم الصدر :

ألم الصدر من أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعًا ، لكن ماذا لو لم يكن هناك ألم أو انزعاج في الصدر؟، في بعض الأحيان قد يشعر المصاب بالضغط الشديد الذي يصاحبه الألم في الصدر، وهذا ليس شائعًا بالنسبة للأزمة القلبية ولكن يمكن أن يكون أحد العلامات غير الشائعة للنوبة القلبية الصامتة.

-الغثيان والتعرق البارد

إذا لاحظت تعرقًا باردًا غير مبرر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، فعليك الإنتباه لأن هذا الأمر ليس طبيعيًا، فيمكن أن يكون الاستيقاظ في حالة التعرق البارد أو الغثيان أو القيء المفاجئ من علامات النوبة القلبية الصامتة، ومع ذلك، قد تشعر أن هذه أيضًا علامات تدل على أنك تعاني من البرد أو الأنفلونزا ولكن لا تنتظر طويلاً إذا كنت تعاني من هذه الأعراض دون نزلة برد أو سعال، احصل على فحص من قبل الطبيب على الفور.

-صعوبة في التنفس والتعب الشديد:

لا تشعر دائمًا بألم مزمن في قلبك أو ظهرك، ولكن أيضًا حالة خطيرة مثل صعوبة التنفس يمكن أن تعني أنك تعاني من نوبة قلبية صامتة، إذا كنت تواجه صعوبة في أداء المهام اليومية العادية التي لم تكن صعبة عليك من قبل ، مثل ترتيب السرير أو صعود الدرج ، فتأكد من قيام طبيبك بفحص نفسك.